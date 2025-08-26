Ставший хитом гибридный кроссовер AITO M8 обрёл чисто электрическую версию

Бренд AITO, запущенный в 2021 году как совместное предприятие Huawei и Seres, продолжает расширять модельную линейку: у вышедшего минувшей весной на рынок большого (но не флагманского) plug-in гибридного кроссовера M8 появилась чисто электрическая версия с батареей ёмкостью 100 кВт·ч и запасом хода до 705 км по циклу CLTC.

Кроссовер с индексом М8 стал четвёртой моделью AITO после флагманского кроссовера М9, среднеразмерного кроссовера М7 и купеобразного кроссовера M5. В Китае AITO M8 поступил в продажу в середине апреля и до конца июля разошёлся тиражом 56 748 шт. (данные CAAM) — очень бодрый старт! Впрочем, ясно, что AITO M8 переманил часть покупателей у более крупного и дорогого М9, тем более что по части оснащения M8 мало в чём уступает флагману, просто имеет чуть более компактный кузов.

До вчерашнего дня AITO M8 предлагался только с plug-in гибридными силовыми установками последовательного типа, но теперь есть и чисто электрические версии. Приём заказов на электрический AITO M8 начался вчера, и всего за два часа на него было собрано более 7000 заказов — блестящий результат на фоне удручающего старта одного из главных конкурентов, электрического кроссовера Li i8. Дело в том, что AITO M8 имеет более привычный для китайцев дизайн и очень богатое оснащение — за это ему готовы простить даже более высокие, чем у Li i8, цены. В базовой комплектации Max+ электрический AITO M8 стоит от 359 800 юаней (4,03 млн рублей в переводе по текущему курсу), а Li i8 — от 339 800 юаней (3,81 млн рублей). Plug-in гибридный AITO M8 также стоит от 359 800 юаней.

Электрический AITO M8 выглядит, в сущности, так же, как plug-in гибридный, только решётка в переднем бампере у него другая, с мелкой сеткой и без хромированной поперечины. Габаритная длина — 5190 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1795 мм, колёсная база — 3105 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — от 2695 до 2715 кг в зависимости от оснащения. Адаптивная пневмоподвеска есть уже в «базе», равно как и богатейший набор электронных ассистентов водителя от Huawei.

Салон может быть двухрядным пятиместным либо трёхрядным с посадочной формулой 2+2+2. У пятиместных версий объём основного багажника варьируется от 1086 до 2460 л, у шестиместных — от 392 до 1323 л. У всех электрических версий спереди есть дополнительный багажник объёмом 149 л. Для электрического кроссовера, так же, как и для гибридного, доступны разнообразные равлекушки, в том числе мощная аудиосистема Huawei, опускающийся с потолка киноэкран и уличный кинотеатр, то есть смотреть фильмы можно одновременно внутри и снаружи автомобиля.

Всем электрическим версиям положена 800-вольтовая батарея ёмкостью 100 кВт·ч. У базовой версии единственный задний электромотор выдаёт 227 кВт (309 л.с.) и 320 Нм, запас хода на одной зарядке — 705 км по циклу CLTC. У двухмоторных полноприводных версий задний мотор такой же, а передний выдаёт 160 кВт (217,5 л.с.) и 277 Нм, максимальная совокупная отдача — 387 кВт (526 л.с.) и 597 Нм, запас хода на одной зарядке в зависимости от оснащения составляет 625 либо 655 км по циклу CLTC. Максимальная скорость у всех версий ограничена на отметке 200 км/ч.

Напомним, что в России официальными поставками автомобилей AITO с прошлого года занимается АО «МБ РУС», у нас они продаются под маркой Seres. Кроссовер M8 на официальном сайте марки пока не появился, а серые дилеры готовы привезти его под заказ.