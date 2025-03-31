Как флагман, только чуть меньше и дешевле: AITO M8 готовится к выходу на рынок

В апреле в Китае стартуют продажи большого plug-in гибридного кроссовера AITO M8, на который уже собрано более 70 000 предзаказов и который через некоторое время появится в России под маркой Seres.

Бренд AITO был запущен в 2021 году как совместное Huawei и Seres, сегодня он вместе с брендами Luxeed, Stelato и Maextro входит в созданную в 2023 году Huawei дочернюю структуру HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), она отвечает за развитие головного направления автобизнеса китайского IT-гиганта. В России официальными поставками автомобилей AITO с прошлого года занимается АО «МБ РУС», у нас они продаются под маркой Seres, другие бренды HIMA в нашей стране пока официально не представлены. Кроссовер с индеком М8 станет четвёртой моделью AITO после флагманского кроссовера М9, среднеразмерного кроссовера М7 и купеобразного кроссовера M5.

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На флагманский кроссовер М9 приходится более половины продаж AITO, причём спрос на него растёт: в январе-феврале текущего года, по данным CAAM, в Китае продано 17 725 экземпляров (+237,6% по сравнению с АППГ), тогда как спрос на кроссовер М7 просел на 73,3% до 13 647 шт., кроссовер M5 продан в количестве 1779 шт. (+0,9%). Неудивительно поэтому, что AITO хочет воспроизвести успех модели М9 и в ближайшее время выведет на рынок точно такой же, по сути, кроссовер, только чуть поменьше и со значительно более доступными ценами. Официальная презентация AITO M8 состоялась 6 марта, тогда же стартовал приём предзаказов и уже к 21 марта на него было собрано более 70 000 заявок, то есть M8 — это потенциальный бестселлер AITO.

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Габаритная длина AITO M8 — 5190 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1795 мм, колёсная база — 3105 мм. Для сравнения скажем, что габаритная длина флагманского AITO M9 — 5230 мм, колёсная база — 3110 мм. Снаружи AITO M8 и AITO M9 отличаются лишь отдельными деталями и в целом ясно, что это родные браться. Для AITO M8 заявлены только plug-in гибридные силовые установки, тогда как AITO M9 предлагает также чисто электрические.

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Установленный под капотом AITO M8 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Колёса вращают электромоторы — передний мощностью 165 кВт (224 л.с.) и задний мощностью 227 кВт (309 л.с.), максимальная совокупная мощность силовой установки — 392 кВт (533 л.с.), максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 37 либо 53,4 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 161 и 235 км по циклу CLTC соответственно, запас хода в гибридном режиме — 1405 и 1526 км соответственно.

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AITO M8 будет предложен с двухрядным 5-местным салоном и трёхрядным салоном с посадочной формулой 2+2+2. С места водителя AITO M8 практически не отличается от AITO M9, да и набор удобств примерно такой же, как у флагмана: трёхэкранное табло на передней панели дополнено проектором проекционным экраном на лобовом стекле, есть мощная аудиосистема Huawei, опускающийся с потолка киноэкран и уличный кинотеатр, то есть смотреть фильмы можно одновременно внутри и снаружи автомобиля. Встроенное электронное оборудование от Huawei позволяет в теории активировать на AITO M8 полноценный автопилот, просто он пока в Китае не легализован, но электронные помощники тем не менее значительно облегчают рутинную езду.

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На стадии предварительный продаж AITO M8 стоит в Китае от 368 000 до 458 000 юаней (от 4,22 млн до 5,25 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как диапазон цен на флагманский кроссовера AITO M9 составляет от 479 800 до 549 800 юаней (от 5,5 млн до 6,3 млн рублей), то есть M8 значительно дешевле при практически аналогичном наборе потребительских качеств. Реальные розничные цены на AITO M8, скорее всего, будут ниже тех, что объявлены на стадии предпродаж, — таковы негласные законы китайского маркетинга.