Седан и универсал Shangjie Z7 в стиле Porsche: новые подробности

13.03.2026 126 0 0
Совместный бренд концерна SAIC и IT-гиганта Huawei готовится вывести на рынок эффектные четырехдверку и «сарай». Как и предполагалось, это семейство электрокаров, при этом обе модификации будут доступны с полным приводом.

Седан Shangjie Z7 с дизайном в стиле Porsche Taycan анонсировали в начале текущего года. На прошлой неделе марка официально подтвердила еще и универсал – пятидверная версия поступит в продажу под именем Shangjie Z7T. А теперь раскрыты основные технические характеристики семейства: сертификаты машин появились в свежем каталоге Минпрома КНР. Вдобавок сама марка поделилась кое-какими новыми подробностями. Напомним также, что Shangjie – это проект компаний SAIC и Huawei, вместе с остальными совместными брендами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA.

Четырехдверка и «сарай» имеют одинаковые габариты. Длина стандартных машин составляет 5036 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 3000 мм. При этом в сертификате еще указаны версии длиной 5051 и шириной 1980 мм – вероятно, с учетом каких-нибудь «допов». Shangjie Z7 и Z7T положены 19- или 20-дюймовые колеса.

Как и предполагалось, седан и универсал являются электрокарами. Обе версии сертифицированы как с задним, так и с двухмоторным полным приводом. Первой модификации достался 359-сильный электромотор. У полноприводных исполнений спереди установлен 231-сильный двигатель, вместе два электромотора выдают 590 л.с. Shangjie Z7 и Shangjie Z7T предложат с батареей емкостью 81 или 100 кВт*ч, запас хода пока не озвучен.

Семейству еще обещаны пневмоподвеска и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Комплекс водительских ассистентов – разумеется, от компании Huawei. Как и прочая электроника.

Полноценную презентацию седана Shangjie Z7 и универсала Shangjie Z7T должны провести в конце марта. Местные СМИ прочат четырехдверке стартовую цену в размере 250 000 юаней, что эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по актуальному курсу.

универсал седан Китай авторынок электромобиль новинки Shangjie Shangjie Z7

 

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: шикарный салон, почти идеальная электрика и сюрпризы ЛКП Степень непрактичности Audi А5 первого поколения в версии четырёхдверного купе просто зашкаливала, зато выглядела машина очень интересно. Купе второго поколения стало пятидверным, дизайн пол... 1271 4 0 11.03.2026
Статьи / Авто и технологии Масло TOM’S: когда Toyota – ещё не максимум «Заливай только оригинальное масло Toyota – и будет счастье». А что, если у самой Toyota есть более дорогой и продвинутый вариант «оригинала» – с гоночными корнями и пропиской в каталоге зап... 5699 0 0 10.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не за рулём: почему водители не любят пешеходов Вряд ли найдётся такой водитель, который скажет, что любит пешеходов. Скорее, он будет утверждать, что он их уважает. В общем-то, это правильно: любить некоторых из них особо не за что, а ув... 721 18 1 09.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77553 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47515 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18174 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
18 Не за рулём: почему водители не любят пешеходов
7 Линейка от второго партнера: тест-драйв Москвичей М70 и М90
4 Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание...
Новые комментарии
