Shangjie H5 от SAIC и Huawei с простеньким дизайном начинает карьеру с ошеломительного успеха

04.09.2025 131 0 0

Кроссовер нового бренда Shangjie уже доступен к заказу. Модель предложена как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара.

О создании марки Shangjie компании Huawei и SAIC объявили в июле. Это, напомним, уже пятый совместный автомобильный бренд IT-гиганта, вместе с остальными он входит в альянс HIMA (также включает марки StelatoAitoLuxeed и Maextro – их партнерами являются BAIC, Seres, Chery и JAC соответственно). В июле же был анонсирован первенец Shangjie – кроссовер H5. Презентацию паркетника для китайских СМИ провели 25 августа, в тот же день озвучили предварительные цены и начали принимать заказы. Ну а публичная премьера паркетника Shangjie H5 состоялась в рамках проходящего в эти дни автосалона в Чэнду.

Кроссовер получил довольно простенькую внешность. У него фары привычной формы, гладкая панель спереди, обычные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Длина – 4780 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1664 мм, колесная база – 2840 мм. Модели положены 19- или 20-дюймовые колеса. Объем багажника – 601 литр.

Интерьер тоже оформлен в общекитайском стиле. Тут раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), трехспицевый приплюснутый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки смартфона (50 Вт) и два неприкрытых подстаканника. Поверх передней панели – дополнительный динамик. Разумеется, вся электроника – от Huawei.

В списке оборудования еще заявлены: панорамная крыша, адаптивная атмосферная подсветка (меняется в такт музыке), подогрев и вентиляция передних сидений, система распознавания лиц и автопилот Huawei ADS 4.0 с лидаром над лобовым стеклом.

Shangjie H5 предложен с гибридной или полностью электрической установками. Первая модификация – это работающий в режиме генератора атмосферник 1.5 (98 л.с.), 204-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 32,6 кВт*ч. Только на электротяге такой кроссовер проедет 235 км по китайскому циклу CLTC. Электрокар тоже исключительно заднеприводный. «Простые» версии имеют тот же 204-сильный мотор и аккумулятор на 64,6 кВт*ч, запас хода – 525 или 535 км в зависимости от комплектации. Более продвинутые исполнения электрокросса оснащены 245-сильным двигателем и батареей емкостью 80 кВт*ч, дальнобойность – 640 или 655 км. У электроверсии спереди есть дополнительный багажник объемом 124 литра (крышка – с сервоприводом).

Сейчас за кроссовер Shangjie H5 просят 169 800 – 209 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,9 млн – 2,4 млн рублей по текущему курсу. К слову, несмотря на простенький дизайн экстерьера паркетник приглянулся китайской публике: всего за час с момента открытия предзаказов модель собрала свыше 25 000 заявок, а на следующий день – уже более 50 000! Старт «живых» продаж намечен на 23 сентября. Скорее всего, реальные цены окажутся чуть ниже предварительных.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Shangjie Shangjie H5

 

