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Британцы подготовили предвестника маленького хэтчбека MG2

09.07.2026 671 0 0
Британцы подготовили предвестника маленького хэтчбека MG2

Его роль исполнил концепт MG GO!, представленный в рамках стартовавшего сегодня фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания).

Автомобильный бренд MG находится под контролем поднебесного концерна SAIC с 2005 года. На сегодняшний день, все модели, в том числе для Европы, производятся на заводах в Китае, однако в 2028 году планируется начать выпуск машин на предприятии в Галисии (Испания). Отметим, сейчас компания продаёт на старосветском рынке легковушки MG (под этой же маркой представлены электромобили IM Motors) и лёгкие коммерческие автомобили Maxus.

Концепт MG Gо!

Сейчас британская марка занимается разработкой новинки, которая, вероятно, займёт место модели начального уровня в иерархии бренда. Речь идёт о компактном хэтчбеке с полностью электрической «начинкой», которому могут присвоить название MG2. Согласно плану производителя, серийная версия появится в продаже в Европе уже в 2027 году.

Сегодня, 9 июля, в рамках стартовавшего фестиваля скорости в Гудвуде компания презентовала предвестника MG2 – концепт MG GO! (восклицательный знак является частью названия). В компании отметили, что с помощью этого шоу-кара разработчики хотели вернуться к «ретро-футуристическому духу» и черпали вдохновение у моделей марки 1950-х и 1960-х годов – речь, в частности, идёт о MGB GT.

За создание как будущей серийной новинки, так и нынешнего концепта отвечала команда дизайнеров под руководством главы отдела Карла Готэма. Сообщается, что MG GO! призван демонстрировать то направление, в котором бренд MG намерен двигаться в ближайшем будущем. Концепт получил пятидверный кузов с покатым капотом, прямой линией крыши, черными передними и скрытыми центральными стойками.

Шок-кару достались округлая головная оптика с пиксельным рисунком и вертикальными штрихами по бокам, заглушка на месте радиаторной решётки, сетчатый воздухозаборник в нижней части переднего бампера, петли на переднем бампере, которые, очевидно, не доберутся до серийного воплощения, расширенные колёсные арки, а также двухцветные колёсные диски, обутые в низкопрофильные шины.

Кроме того, профиль хэтчбека украсили необычными горизонтально вытянутыми наружными зеркалами с корпусами белого цвета, утопленными ручками передних дверей (у задних – скрытый механизм) и вставками с надписью GO! в нижней части. Корма получила большой чёрный спойлер в верхней части багажной двери, массивный диффузор и фонари, перекликающиеся световым рисунком с фарами.

Как сообщает Auto Express, ожидается, что стартовая стоимость серийного полностью электрического хэтчбека MG2 на британском рынке составит около 20 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,04 млн рублей по текущему курсу). На сегодняшний день стартовой «зелёной» моделью марки в Великобритании является MG4 EV Urban, его минимальный ценник – 23 495 фунтов стерлингов (около 2,4 млн рублей).

На европейском рынке новинка, которой могут дать имя MG2, вероятно, поборется за покупателей с Renault 5, Citroen e-C3, Fiat Grande Panda, а также с недавно пополнившими сегмент Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval.

Концепт MG Cyber
Концепт MG Cyber
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Концепт MG Cyber
Концепт MG Cyber
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Концепт MG Cyber
Концепт MG Cyber
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Ещё на Фестивале скорости в Гудвуде британская марка показала концепт MG Cyber. В компании отметили, что он «предвосхищает грядущий премиальный кроссовер сегмента D». Он получил головную оптику сложной формы, «монофонарь», раздвоенные сплиттер и диффузор, скрытые дверные ручки. Подробностей ни об этом шоу-каре, ни об обещанной серийной новинке, пока нет.

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