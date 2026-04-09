Готов соперник для Renault 5 и Alpine A290: полностью рассекречен хэтчбек Cupra Raval

Испанская марка, входящая в состав концерна VW, в сентябре 2021 года представила концепт под названием UrbanRebel, более близкий к серийному исполнению одноимённый шоу-кар появился летом 2022-го. Предсерийный вариант компания показала весной 2023-го, тогда же было обнародовано имя будущей серийной новинки – Cupra Raval. Теперь этот пятидверный хэтчбек с полностью электрической «начинкой» рассекречен полностью.

На фото: Cupra Raval

Напомним, Raval получил своё имя от одного из кварталов Барселоны (Испания). Габаритная длина серийного хэтчбека равна 4046 мм, ширина – 1784 мм, высота – 1518 мм, а расстояние между осями составляет 2600 мм. Объём багажника – 441 литр. В основе новинки лежит платформа MEB+, ближайшими родственниками Cupra Raval станут Volkswagen ID. Polo и Skoda Epiq (их серийные версии пока не представлены).

Cupra Raval получил заострённую раскосую головную оптику с тремя светодиодными треугольниками в качестве рисунка, выразительные выштамповки, проходящие через капот, массивный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. В профиль можно увидеть оригинальные колёсные диски (19-дюймовые для топ-версии VZ Extreme), стандартные наружные зеркала и выдвижные дверные ручки. Корму украшают диффузор, спойлер в верхней части багажной двери и «монофонарь» со светящимся логотипом бренда по центру.

Салон хэтчбека рассчитан на пятерых седоков, сидения отделаны тканью (для Raval VZ Extreme предусмотрены передние спортивные кресла-ковши), предусмотрены подсветка и яркий декор. Перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, а за ним находится виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма. По центру передней панели установлен планшет информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 12,9 дюйма.

1 / 2 2 / 2

Новый хэтчбек марки Cupra представлен в четырёх исполнениях – Raval, Raval Plus, Endurance и VZ. Первым двум положена литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 37 кВт*ч, оставшимся предлагается никель-марганец-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 52 кВт*ч. Максимальная отдача расположенного на передней оси электромотора у базовой версии равна 116 л.с., у варианта с прибавкой Plus – 135 л.с., у Endurance – 211 л.с., а показатель VZ – 226 л.с.

На фото: салон Cupra Raval

Приблизительный максимальный запас хода у модификаций Cupra Raval с «младшей» тяговой батареей составляет 300 км на одной зарядке (при расчёте по циклу WLTP), у топ-версии VZ – около 400 км. Самой дальнобойной версией является Endurance с ориентировочным показателем примерно в 450 км без подзарядки.

1 / 2 2 / 2

В соперники на европейском рынке новинке прочат Renault 5, а хот-хэтчу с прибавкой VZ – Alpine A290. Известно, что продажи Cupra Raval начнутся летом 2026 года, точные цены будут обнародованы позже. Пока что компания лишь отметила, что стоимость стартовой версии составит около 26 тыс. евро, что эквивалентно примерно 2,37 млн рублей по текущему курсу.