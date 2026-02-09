Skoda Epiq готовится к дебюту: три варианта техники и подробности о салоне

Одной из ранее анонсированных новинок бренда Skoda, входящего в состав концерна Volkswagen, совсем скоро станет субкомпактный паркетник, которому было решено присвоить название Epiq. Напомним, первая буква названия «E» говорит о принадлежности модели к электромобилям, последняя «q» намекает на сегмент SUV, а само слово целиком является отсылкой к древнегреческому слову epos (означает «эпос»).

На фото: прототипы Skoda Epiq

В статусе концепта Epiq дебютировал ещё в середине марта 2024 года, а в сентябре 2025-го была рассекречена внешность предсерийного прототипа грядущей новинки. Теперь чешская марка опубликовала новые снимки паркетника, сделанные в Португалии. Правда, особенности его экстерьера пока спрятаны с помощью маскировочной плёнки с весёленьким ярким принтом.

Напомним, внешность нового маленького SUV выполнена в соответствии с актуальным фирменным стилем марки – Modern Solid. Он был впервые продемонстрирован с помощью шоу-кара Vision 7S в конце лета 2022 года. Skoda Epiq получил головную оптику сложной формы – со светодиодными полосками ходовых огней, фирменными светящимися штрихами под кромкой капота и «бумерангами» основных блоков фар. Опционально модели предложат матричную оптику.

В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с восемью вертикальными прорезями (и активными заслонками), которые, в отличие от шоу-кара, выполнены в одной цветовой гамме. По бокам от этого элемента есть пара диагонально расположенных воздуховодов. Паркетник снабдили пластиковым обвесом по периметру кузова, рейлингами на крыше, традиционными наружными зеркалами и обычными дверными ручками.

Корма Skoda Epiq получила лаконичный спойлер, установленный в верхней части багажной двери, большие «T-образные» фонари и восемь вертикальных прорезей в нижней части заднего бампера (в поддержку схожего элемента на переднем бампере). Паркетнику положены колёсные диски размеров от 17 до 19 дюймов. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сx у него равен 0,275.

Снимков интерьера пока по-прежнему нет, однако в компании приоткрыли завесу тайны. Известно, что на передней панели будет экранчик диагональю 5,3 дюйма, исполняющий роль виртуальной приборки, а также 13-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, входящий в состав базового оборудования. С помощью этого дисплея можно управлять навигацией и иными функциями. Для отделки салона будут доступны три цветовых варианта.

В компании отметили, что новинка станет «зелёной» альтернативой нынешнему Skoda Kamiq с ДВС. Известно, что габаритная длина Skoda Epiq равна 4171 мм (на 70 мм короче актуального Kamiq), ширина – 1798 мм (на 190 мм меньше), высота – 1581 мм (на 22 мм выше), а расстояние между осями составляет 2601 мм (на 38 мм меньше). Объём багажника у Epiq равен 475 литрам, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1344 литров.

Предсерийный прототип Skoda Epiq

В основу серийного паркетника ляжет платформа MEB+, он будет доступен только с передним приводом, то есть только с одним электромотором, расположенным на передней оси. Skoda предложит новинку в трёх версиях – Epiq 35, Epiq 40 и Epiq 55. Стартовый вариант оснащается 116-сильным электродвигателем (максимальный крутящий момент 267 Нм), среднему положен 135-сильный электромотор с аналогичным крутящим моментом, а топ-версии достался 211-сильный электродвигатель (290 Нм).

Первые два варианта оснащаются литий-железо-фосфатной тяговой батареей ёмкостью 38,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 37 кВт*ч), а исполнение Epiq 55 снабдили никель-марганец-кобальтовым аккумулятором ёмкостью 55 кВт*ч (полезная ёмкость – 51,7 кВт*ч). У стартовой и средней модификаций запас хода на одной зарядке составляет 315 км, а у топовой – 430 км. Максимальная скорость равна 150 и 160 км/ч соответственно. На разгон с места до «сотни» Epiq 35 требуется 11 секунд, Epiq 40 – 9,8 секунды, а Epiq 55 – 7,4 секунды.

Производитель не обнародовал ценник будущей новинки, но напомнил, что стартовая стоимость Skoda Epiq будет «сопоставима с аналогом с ДВС – Skoda Kamiq». На сегодняшний день, на домашнем рынке, в Чехии, паркетник Kamiq предлагается по цене не менее 504 900 чешских крон, что эквивалентно примерно 1,92 млн рублей по текущему курсу.