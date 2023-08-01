Обновлённые Skoda Scala и Kamiq: матричная оптика, больше кнопок и пересмотренная техника

Хэтчбек Skoda Scala и кроссовер Kamiq являются ближайшими родственниками. Первой была представлена пятидверка: дебют Scala прошёл в конце декабря 2018 года, а продажи в Европе начались в начале 2019-го. В свою очередь кроссовер Kamiq был презентован в феврале 2019-го, а до старосветских дилеров эта модель добралась осенью того же года. Теперь Scala и Kamiq пережили плановый рестайлинг, причём одновременно.
Обе модели сохранили свои индивидуальные особенности внешности. Хэтчбек Skoda Scala получил увеличенную решётку радиатора с более сложным узором, созданным из чёрных вертикальных элементов. Также у посвежевшего хэтчбека другой передний бампер с иным воздухозаборником, а у фар видоизменённая форма и рисунок светодиодных ходовых огней. Модель получила колёсные диски нового оригинального дизайна размером от 16 до 18 дюймов.
Паркетник Skoda Kamiq тоже получил более крупную решётку радиатора, но её рисунок трогать не стали. Иначе выглядит двухэтажная головная оптика: теперь у светодиодных ходовых огней более узкая форма, а основные блоки фар наоборот стали шире. Слегка видоизменился и воздухозаборник. Модель тоже снабдили комплектом новых «катков» их диаметр – либо 17, либо 18 дюймов. В качестве опции Skoda Kamiq и Scala впервые предлагаются матричные фары.
Интерьер у посвежевших хэтчбека и кроссовера практически един, кстати, у дореформенных версий он тоже имел мало отличий. Теперь в базовое оснащение Kamiq и Scala будет входить 8,0-дюймовый цифровой приборный щиток, а также информационно-развлекательная система с небольшим сенсорным экраном (диагональ – 8,25 дюйма).
За доплату Kamiq и Scala доступны виртуальная приборка на 10,25 дюйма и мультимедиа с тачскрином на 9,2 дюйма. Стоит ещё отметить, что блок управления климатической установкой получил больше физических кнопок (напомним, марка Skoda входит в состав концерна VW, который ранее объявил об уходе от сенсорных клавиш).
Моторная гамма у обновлённых хэтча и паркетника такая же, как у недавно представленного рестайлингового кроссовера Volkswagen T-Cross. Базовой является 1,0-литровая бензиновая турботройка TSI в двух вариантах форсировки – 95 и 115 л.с. В роли старшего мотора выступает 1,5-литровая турбочетвёрка TSI мощностью 150 л.с. При этом 95-сильный вариант работает в паре только с ручной «пятиступкой», а 115-сильный и 150-сильный двигатели идут либо с шестискоростной механикой, либо с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой DSG. Ни дизелей, ни гидридов не предусмотрено.
В компании пока ничего не рассказали о сроках начала продаж, но, вероятно, до старосветских дилеров посвежевшие Skoda Scala и Kamiq доберутся в ближайшее время. Цены обновлённых версий станут известны позже. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, дорестайлинговый хэтчбек можно купить минимум за 23 070 евро, а за кроссовер просят не менее 24 370 евро.
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