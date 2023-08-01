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  • Обновлённые Skoda Scala и Kamiq: матричная оптика, больше кнопок и пересмотренная техника

Обновлённые Skoda Scala и Kamiq: матричная оптика, больше кнопок и пересмотренная техника

01.08.2023 71 0 0

У родственных посвежевших хэтчбека и кроссовера чешской марки одна на двоих техника и такой же салон, однако они сохранили свои особенности внешности.

Хэтчбек Skoda Scala и кроссовер Kamiq являются ближайшими родственниками. Первой была представлена пятидверка: дебют Scala прошёл в конце декабря 2018 года, а продажи в Европе начались в начале 2019-го. В свою очередь кроссовер Kamiq был презентован в феврале 2019-го, а до старосветских дилеров эта модель добралась осенью того же года. Теперь Scala и Kamiq пережили плановый рестайлинг, причём одновременно.

На фото: обновлённый хэтчбек Skoda Scala
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На фото: обновлённый хэтчбек Skoda Scala
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Обе модели сохранили свои индивидуальные особенности внешности. Хэтчбек Skoda Scala получил увеличенную решётку радиатора с более сложным узором, созданным из чёрных вертикальных элементов. Также у посвежевшего хэтчбека другой передний бампер с иным воздухозаборником, а у фар видоизменённая форма и рисунок светодиодных ходовых огней. Модель получила колёсные диски нового оригинального дизайна размером от 16 до 18 дюймов.

На фото: салон обновлённого хэтчбека Skoda Scala

Паркетник Skoda Kamiq тоже получил более крупную решётку радиатора, но её рисунок трогать не стали. Иначе выглядит двухэтажная головная оптика: теперь у светодиодных ходовых огней более узкая форма, а основные блоки фар наоборот стали шире. Слегка видоизменился и воздухозаборник. Модель тоже снабдили комплектом новых «катков» их диаметр – либо 17, либо 18 дюймов. В качестве опции Skoda Kamiq и Scala впервые предлагаются матричные фары.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Kamiq
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На фото: обновлённый кроссовер Skoda Kamiq
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Интерьер у посвежевших хэтчбека и кроссовера практически един, кстати, у дореформенных версий он тоже имел мало отличий. Теперь в базовое оснащение Kamiq и Scala будет входить 8,0-дюймовый цифровой приборный щиток, а также информационно-развлекательная система с небольшим сенсорным экраном (диагональ – 8,25 дюйма).

На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Kamiq

За доплату Kamiq и Scala доступны виртуальная приборка на 10,25 дюйма и мультимедиа с тачскрином на 9,2 дюйма. Стоит ещё отметить, что блок управления климатической установкой получил больше физических кнопок (напомним, марка Skoda входит в состав концерна VW, который ранее объявил об уходе от сенсорных клавиш).

На фото: обновлённый хэтчбек Skoda Scala Monte Carlo

Моторная гамма у обновлённых хэтча и паркетника такая же, как у недавно представленного рестайлингового кроссовера Volkswagen T-Cross. Базовой является 1,0-литровая бензиновая турботройка TSI в двух вариантах форсировки – 95 и 115 л.с. В роли старшего мотора выступает 1,5-литровая турбочетвёрка TSI мощностью 150 л.с. При этом 95-сильный вариант работает в паре только с ручной «пятиступкой», а 115-сильный и 150-сильный двигатели идут либо с шестискоростной механикой, либо с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой DSG. Ни дизелей, ни гидридов не предусмотрено.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Kamiq Monte Carlo
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На фото: обновлённый кроссовер Skoda Kamiq Monte Carlo
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В компании пока ничего не рассказали о сроках начала продаж, но, вероятно, до старосветских дилеров посвежевшие Skoda Scala и Kamiq доберутся в ближайшее время. Цены обновлённых версий станут известны позже. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, дорестайлинговый хэтчбек можно купить минимум за 23 070 евро, а за кроссовер просят не менее 24 370 евро.

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