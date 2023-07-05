Кроссовер Volkswagen T-Cross стал богаче после рестайлинга

Паркетник изменился как снаружи, так и внутри. Технику же реформы почти не затронули.

Компактный Volkswagen T-Cross дебютировал в 2018 году – это один из самых доступных кроссоверов немецкого бренда. Модель является глобальной, выпуск налажен в Испании и Бразилии, вдобавок ее разновидности производят в Китае и Индии. И вот пришло время рестайлинга: первым представлен посвежевший еврокросс. К слову, по итогам января-марта текущего года паркетник входит в ТОП-25 бестселлеров «старосветского» рынка, но у него предпоследнее место: по данным JATO Dynamics, реализовано 31 109 штук (+24%), тогда как Toyota Yaris Cross и Peugeot 2008 за тот же период разошлись тиражом 53 050 и 42 024 экз. соответственно (+57% и +6%; 6 и 11 места в рейтинге).

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Рестайлинг принес VW T-Cross подретушированную радиаторную решетку с опциональными светящимися линиями и новые бамперы, а вместо отдельных противотуманок теперь дополнительные скошенные LED-полоски ходовых огней. Паркетник отныне по умолчанию имеет светодиодную оптику (прежде «в базе» были галогенки), кроме того, за доплату – впервые для модели – доступны матричные фары. Задние фонари по-прежнему представляют собой единую плашку, но у них иной рисунок – в виде «иксов». Длина модели выросла почти на 30 мм до 4135 мм.

Обновленный Volkswagen T-Cross для Европы

Еще для кроссовера предусмотрены три новых цвета кузова (включая ярко-желтый), плюс появились диски нового дизайна. Фишки T-Cross с пакетом R-Line (именно такой кроссовер запечатлен на фирменных фото) – «спортивные» акценты и расширенный хромированный декор.

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В салоне – иная передняя панель, вдобавок паркетнику обещаны более мягкие и качественные материалы отделки. Мультимедийная система – новая, с отдельно стоящим экраном (у дореформенного кросса он встроен в панель). Версии попроще имеют дисплей диагональю 8 дюймов, у дорогих комплектаций планшет на 9,2 дюйма. Виртуальная приборка теперь входит в список стандартного оборудования. Также «в базе» есть кондиционер с привычным ручным управлением, а опционально можно заказать климат-контроль с сенсорным «ползунками». Еще в арсенале модели значится комплекс Travel Assist – адаптивный круиз-контроль с системой слежения за разметкой.



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Базовый двигатель прежний – бензиновая турботройка 1.0 TSI мощностью 95 л.с. А вот второй вариант этого мотора стал чуть мощнее: 115 вместо 110 л.с. Как и прежде, на вершине гаммы – турбочетверка 1.5 TSI с отдачей 150 л.с. Коробки – механика или DSG (в зависимости от двигателя). Привод только передний.



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В Европе заказы на обновленный Volkswagen T-Cross начнут принимать в четвертом квартале, тогда же объявят цены. Продажи стартуют в начале следующего года. Дорестайлинговый паркетник в Германии, например, сегодня стоит от 22 450 евро.

