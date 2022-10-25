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Volkswagen откажется от сенсорных кнопок — они всех достали!

25.10.2022 214 1 0

Глава компании Volkswagen Томас Шефер сообщил, что услышал просьбы клиентов вернуть физические кнопки вместо новомодных сенсорных панелей, пользоваться которыми категорически не удобно.

 

Осенью 2019 года компания Volkswagen представила Golf восьмого поколения, который первым примерил новую концепцию цифрового интерьера для массовых моделей, позже её полностью либо частично распространили на другие легковушки немецкого концерна (VW, Skoda, Seat). Премьера «восьмого» Гольфа состоялась примерно на полгода позже обычного, потому что разработчики не успевали «допилить» новую электронную начинку, тогда как в плане «железа» модель со сменой поколений существенно не изменилась.

Салон VW Golf восьмого поколения

Цифровой салон многие клиенты Volkswagen встретили в штыки, ведь салон «седьмого» Гольфа был вершиной аналоговой эргономики и компания не смогла внятно объяснить, зачем ударилась в «культуру отмены» и заменила многие физические клавиши сенсорными, а именно на руле, на блоке управления светом и центральной консоли. Блок микроклимата и вовсе был редуцирован до каких-то невнятных многофункциональных сенсорных полосок, которыми почти невозможно пользоваться вслепую.

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Более того, сырой оказалась программная оболочка мультимедийной системы с сенсорным экраном, да и в целом клиенты и СМИ признали её архитектуру неудачной — по части цифровой эргономики «восьмой» Golf проигрывал конкурентам в сравнительных тестах авторитетного немецкого журнала auto motor und sport. Немецкие коллеги неустанно повторяли, что у последнего Гольфа есть серьёзные проблемы с эргономикой и надо что-то с этим делать.

Два варианта руля для актуального VW Golf
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Два варианта руля для актуального VW Golf
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Глава компании Volkswagen Томас Шефер на этой неделе заявил, что критика услышана и что при следующих обновлениях модельного ряда компания упростит управления вторичными функциями и вернёт физические клавиши — например, на руле. Это не бог весть какая новость, ведь для руля «восьмого» Гольфа компания изначально предусмотрела вариант исполнения с физическими клавишами (см. фото выше), но для остальных сенсорных панелей альтернативы нет. Теперь они, видимо, появятся. Скорее всего, новый-старый поход к эргономике будет продемонстрирован на том же «восьмом» Гольфе, рестайлинговая версия которого ожидается в ближайшие месяцы.

VW Golf восьмого поколения

Между тем девятое поколение VW Golf находится под вопросом, компания решит его судьбу в течение года.

Добавим, что созданное в 2020 году IT-подразделение Cariad — самое проблемное в концерне Volkswagen: в отчётах для инвесторов есть прямое указание на то, что из-за срыва графика разработки операционной системы нового поколения отложены дебюты многих ключевых новинок, в частности электрического Porsche Macan. В июле у концерна Volkswagen (не путать с одноимённой компанией) экстренно сменился председатель правления: на смену Герберту Диссу пришёл Оливер Блюме. По слухам, именно проблемы в Cariad стали главной причиной увольнения Дисса.

новинки авто и технологии Volkswagen Volkswagen Golf

 

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1 комментарий
25.10.2022 20:10
Юрий

Да неужели до этих дебилов дошло!?

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