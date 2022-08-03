Новый VW Golf под вопросом: модель могут «добить» новые экологические нормы

В июне Евросоюз после продолжительных дискуссий между странами-членами одобрил введение в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а ещё за год до этого мы рассказывали о том, какими жуткими могут оказаться экологические нормы Euro 7, что должны вступить в силу после 2025 года. Окончательные параметры Euro 7 до сих пор не утверждены, но судя по тому, с каким упорством европейский власти закручивают экологические гайки, никаких послаблений ожидать не стоит. Это прекрасно понимают автопроизводители, для которых европейский рынок остаётся одним из ключевых, и принимают соответствующие решения — многие некогда очень популярные модели снимаются с производства либо переводятся на электротягу.
В связи со всем вышесказанным рано или поздно должен был встать вопрос по поводу главного европейского любимчика — Volkswagen Golf. Глава немецкого бренда Томас Шефер, которого цитирует немецкий информационный ресурс Welt, утверждает, что будущее Гольфа сейчас находится в стадии активного обсуждения, решение будет принято в течение ближайших 12 месяцев.
Нынешний Volkswagen Golf восьмого поколения дебютировал в октябре 2019 года и оказался, по сути, результатом глубокой модернизации модели седьмого поколения, причём некоторые новшества (например, сенсорные клавиши вместо физических) были встречены многими потребителями в штыки, что стало одной из причин падения продаж, но по итогам 2020 и 2021 годов Golf всё-таки сохранил звание лидера европейского авторынка. В 2021 году Golf, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся в Европе тиражом 214 069 шт., тогда как в 1999-м его продажи превысили 700 000 единиц! Ясно, что лучшие годы позади.
По словам Шефера, сейчас компания работает на рестайлингом «восьмого» Гольфа, а вот будет ли «девятый» Golf, пока неизвестно. Тем не менее характер высказываний топ-менеджера указывает на то, что преемника с ДВС, скорее всего, не будет. Шефер утверждает, что адаптация ДВС к нормам Euro 7 приведёт к удорожанию любой «углеводородной» модели на 3000-5000 евро, при этом электромобили по мере увеличения масштабов производства и развития технологий будут дешеветь. Бан легковушек с ДВС в 2035 году ограничивает жизненный цикл потенциального Гольфа девятого поколения — это ещё один аргумент в пользу того, что модель не окупится.
Шефер также предупреждает, что дешёвых новых машин со стартовым ценником в 10 000 евро в Европе скоро не останется в принципе. Глава марки Volkswagen, очевидно, намекает на модельный ряд Dacia, так как у самого VW машин за такую цену сейчас нет, но в недавнем прошлом был хэтчбек Lupo. Нынешняя младшая модель up! стоит в Германии от 14 555 евро, а за Golf нужно выложить минимум 29 560 евро.
Если с рестайлингом Volkswagen исправит в «восьмом» Гольфе главные недочёты, то его вполне можно выпускать хоть до самого 2035 года, при этом возможное резкое подорожание после введения норм Euro 7 заставит Golf распрощаться со статусом бестселлера.
Если мы правильно читаем рассуждения Томаса Шефера между строк, то руководство VW ломает голову над тем, делать ли «девятый» Golf полностью электрическим, чтобы сохранить легендарное имя, или всё-таки предложить ему альтернативу (одну или несколько) из исконно электрического семейства ID. Первенец этого семейства — хэтчбек VW ID.3 — на момент дебюта в 2019 году подавался как продукт масштаба Жука и Гольфа одновременно, но в итоге вышел на рынок с большой задержкой и массой проблем с техникой и электроникой, продажи этой модели пока оставляют желать лучшего.
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