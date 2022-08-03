Новый VW Golf под вопросом: модель могут «добить» новые экологические нормы

Многолетний лидер европейского авторынка рискует не получить преемника, так как его разработка может оказаться экономически нецелесообразной. Окончательное решение по поводу нового Гольфа будет принято в течение года.

В июне Евросоюз после продолжительных дискуссий между странами-членами одобрил введение в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а ещё за год до этого мы рассказывали о том, какими жуткими могут оказаться экологические нормы Euro 7, что должны вступить в силу после 2025 года. Окончательные параметры Euro 7 до сих пор не утверждены, но судя по тому, с каким упорством европейский власти закручивают экологические гайки, никаких послаблений ожидать не стоит. Это прекрасно понимают автопроизводители, для которых европейский рынок остаётся одним из ключевых, и принимают соответствующие решения — многие некогда очень популярные модели снимаются с производства либо переводятся на электротягу.

VW Golf восьмого поколения

В связи со всем вышесказанным рано или поздно должен был встать вопрос по поводу главного европейского любимчика — Volkswagen Golf. Глава немецкого бренда Томас Шефер, которого цитирует немецкий информационный ресурс Welt, утверждает, что будущее Гольфа сейчас находится в стадии активного обсуждения, решение будет принято в течение ближайших 12 месяцев.



VW Golf восьмого поколения

Нынешний Volkswagen Golf восьмого поколения дебютировал в октябре 2019 года и оказался, по сути, результатом глубокой модернизации модели седьмого поколения, причём некоторые новшества (например, сенсорные клавиши вместо физических) были встречены многими потребителями в штыки, что стало одной из причин падения продаж, но по итогам 2020 и 2021 годов Golf всё-таки сохранил звание лидера европейского авторынка. В 2021 году Golf, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся в Европе тиражом 214 069 шт., тогда как в 1999-м его продажи превысили 700 000 единиц! Ясно, что лучшие годы позади.



VW Golf восьмого поколения

По словам Шефера, сейчас компания работает на рестайлингом «восьмого» Гольфа, а вот будет ли «девятый» Golf, пока неизвестно. Тем не менее характер высказываний топ-менеджера указывает на то, что преемника с ДВС, скорее всего, не будет. Шефер утверждает, что адаптация ДВС к нормам Euro 7 приведёт к удорожанию любой «углеводородной» модели на 3000-5000 евро, при этом электромобили по мере увеличения масштабов производства и развития технологий будут дешеветь. Бан легковушек с ДВС в 2035 году ограничивает жизненный цикл потенциального Гольфа девятого поколения — это ещё один аргумент в пользу того, что модель не окупится.



VW Golf восьмого поколения

Шефер также предупреждает, что дешёвых новых машин со стартовым ценником в 10 000 евро в Европе скоро не останется в принципе. Глава марки Volkswagen, очевидно, намекает на модельный ряд Dacia, так как у самого VW машин за такую цену сейчас нет, но в недавнем прошлом был хэтчбек Lupo. Нынешняя младшая модель up! стоит в Германии от 14 555 евро, а за Golf нужно выложить минимум 29 560 евро.



Если с рестайлингом Volkswagen исправит в «восьмом» Гольфе главные недочёты, то его вполне можно выпускать хоть до самого 2035 года, при этом возможное резкое подорожание после введения норм Euro 7 заставит Golf распрощаться со статусом бестселлера.

VW Golf восьмого поколения и его предшественники

Если мы правильно читаем рассуждения Томаса Шефера между строк, то руководство VW ломает голову над тем, делать ли «девятый» Golf полностью электрическим, чтобы сохранить легендарное имя, или всё-таки предложить ему альтернативу (одну или несколько) из исконно электрического семейства ID. Первенец этого семейства — хэтчбек VW ID.3 — на момент дебюта в 2019 году подавался как продукт масштаба Жука и Гольфа одновременно, но в итоге вышел на рынок с большой задержкой и массой проблем с техникой и электроникой, продажи этой модели пока оставляют желать лучшего.

