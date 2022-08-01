Самые продаваемые электромобили в Европе: лидируют две модели Tesla, а где же VW?

Статистика продаж новых автомобилей в Европе в первом полугодии 2022 свидетельствует о том, что в сегменте электромобилей местные производители пока не могут на равных соперничать с американской компанией Tesla.

После разразившегося в 2015 году дизельного скандала могущественный европейский концерн Volkswagen взял уверенный курс на электрификацию, а уволенный недавно глава VW Group Герберт Дисс так и вовсе был фанатом Илона Маска и Теслы — едва ли на рынке топ-менеджеров можно было найти более преданного электромобилям человека. Volkswagen как марка и как концерн сегодня предлагает самый большой в Европе ассортимент легковых электромобилей (десятки моделей), вот только ни один из них пока не может составить конкуренцию бестселлерам Tesla.

Производство Tesla Model Y на Гигафабрике в Берлине

В сущности, у Теслы сейчас всего две ходовые модели — среднеразмерные кроссовер Model Y и седан Model 3, более крупные и существенно более дорогие лифтбек Model S и кроссовер Model X продаются на порядок хуже. В феврале Tesla запустила Гигафабрику в Берлине, здесь теперь производят Model Y, что позволило резко нарастить продажи этой модели в Европе. По итогам первого полугодия Tesla Model Y стал самым популярным электромобилем в Европе: по данным ресурса CleanTechnica, он разошёлся тиражом 45 240 шт. Второе место занимает импортный седан Tesla Model 3 (40 404 шт.) — его сейчас привозят в Европу преимущественно из Китая. Третье место — это неожиданный успех итальянского Fiat 500e, продано 33 160 шт. Неожиданный, потому что по соотношению цены/запаса хода Fiat 500e представляется далеко не самой выгодной покупной, но миловидная внешность и возможность купить машину относительно быстро делают своё дело. Ниже приводим инфографику от CleanTechnica — обратите внимание, что в ней присутствуют не только электромобили, но и plug-in гибриды.



Лишь на четвёртом месте мы видим лучшую на сегодняшний день батарейную модель Volkswagen — кроссовер ID.4, продано 23 742 шт. На пятом месте — обновлённый прошлой осенью Peugeot e-208 (23 134 шт.), на пятом — только что сменивший поколение южнокорейский Kia Niro EV (22 698 шт.). Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, который на момент премьеры в 2019 году подавался как продукт масштаба Жука и Гольфа одновременно, занял лишь 15 место (13-е в EV-сегменте) с результатом 17 483 проданных экземпляра. Напомним, что ID.3 вышел на рынок с большой задержкой и массой проблем с техникой и электроникой.



Руководство Volkswagen справедливо сетует на глобальный дефицит микрочипов и разрыв цепочек поставок комплектующих в связи с известными геополитическими событиями, но ведь эти проблемы касаются всех автопроизводителей, так что списать скромные продажи «электричек» VW Group только лишь на объективные обстоятельства вряд ли возможно.

Премиальные электромобили большой немецкой тройки (Mercedes-Benz, BMW и Audi) тоже, как видим, пока не стали заметными игроками «зелёного» сегмента европейского авторынка, при этом амбиции у всех огромные.

Герберт Дисс рассчитывал, что VW Group сможет догнать и перегнать Теслу по продажам электромобилей в 2025 году, но, похоже, кроме него в это особо никто не верил. Нынешний глава VW Group Оливер Блюме готов дать шанс альтернативным силовым установкам — например, ДВС, работающим на синтетическом топливе.

