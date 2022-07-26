Борьба с дефицитом: электрический кроссовер Volkswagen ID.4 теперь делают в США

Старт производства кроссовера Volkswagen ID.4 на заводе в городе Чаттануга (штат Теннеси), вероятно, должен был давать сам глава VW Group Герберт Дисс — он ещё на прошлой неделе вылетел в США, но прямо во время визита на предприятие узнал о своём увольнении, так что мероприятие вышло не слишком торжественным. Тем не менее локализация ID.4 — важный этап для марки Volkswagen по укреплению своих позиций на американском рынке.

Позиции эти действительно нуждаются в укреплении: в первом полугодии 2022-го продажи Volkswagen в США снизились на 32,2% (по сравнению с первым полугодием 2021) до 143 279 автомобилей — это последствия глобального дефицита микрочипов и обострения геополитической обстановки. Дебютировавший осенью 2020 года Volkswagen ID.4 до сих пор поставлялся в США из Германии, где конвейер в Цвиккау то и дело уходил в простой из-за нехватки комплектующих.

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Volkswagen ID.4 также собирают в Китае, причём сразу на двух заводах, совокупные глобальные продажи этой модели с момента дебюта превысили 190 000 шт., но потенциал явно больше. На конец прошлого года американские дилеры Volkswagen получили на ID.4 свыше 40 000 заказов, а за первые шесть месяцев 2022-го реализовали по факту только 4415 экземпляров. Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y в январе-июне этого года разошёлся в США тиражом более 100 000 шт.



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Для локализации производства ID.4 немецкий концерн инвестировал в завод в Чаттануге 800 млн долларов и увеличил штат примерно на 1000 человек до 4000. К концу этого года Чаттануга должна давать по 7000 электрических кроссоверов в месяц, в 2023-м будет ещё больше, но плановую мощность Volkswagen не указывает — видимо, она будет зависеть от спроса. У американских дилеров кроссоверы ID.4 местной сборки появятся в октябре.



Volkswagen обещает довольно высокую степень локализации американского ID.4: батареи в частности будет поставлять местный филиал южнокорейской компании SK Innovation в штате Джорджия. Кроме того, у американских версий будут собственные материалы отделки и слегка переоформленная центральная консоль салона.

Станет ли Volkswagen ID.4 для жителей США дешевле после локализации, пока неизвестно. Сейчас кроссовер немецкой сборки стоит в США от 41 230 долларов, а с учётом федеральной правительственной скидки для начинающих производителей электромобилей — от 33 730 долларов. Между тем розничная стоимость Tesla Model Y начинается от 65 990 долларов и Tesla свою квоту на правительственные субсидии давно израсходовала.

