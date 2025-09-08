Новинки ×
Skoda готовит недорогой кроссовер: рассекречена внешность серийной версии Epiq

08.09.2025 533 1 2

Производство товарного SUV чешской марки начнётся в 2026 году. Он делит платформу с анонсированными новинками марки Volkswagen – хэтчбеком ID. Polo и паркетником ID. Cross.

Принадлежащий немецкому концерну VW бренд Skoda ещё весной 2023 года презентовала график появления новинок, согласно которому к 2026-му линейка чешской марки будет включать в себя шесть полностью электрических моделей. Одной из них станет субкомпактный и недорогой кроссовер, которому производитель решил присвоить название Epiq. Как Kolesa.ru сообщал ранее, первая буква названия «E» означает принадлежность модели к электромобилям, а последняя «q» намекает на сегмент SUV. При этом само слово является отсылкой к древнегреческому слову epos (означает «эпос»).

На фото: предсерийный прототип Skoda Epiq

Напомним, Skoda показала Epiq в статусе концепта в середине марта 2024 года. Его внешность выполнена в соответствии с новым фирменным дизайном Modern Solid, который был впервые продемонстрирован с помощью шоу-кара Vision 7S в конце лета 2022-го. Минувшим летом замаскированный прототип паркетника Epiq попался фотошпионам в ходе дорожных тестов.

Полноценная премьера кроссовера Skoda Epiq пройдёт позже, а пока что чешская марка в рамках стартовавшего автосалона в Мюнхене рассекретила внешность предсерийного прототипа грядущей новинки. Сообщается, что товарный вариант практически не будет отличаться от показанного шоу-кара. А вот отличия от прошлогоднего концепта имеются.

Так, головная оптика стала чуть крупнее, хотя ей оставили прежнюю форму, при этом «плотнее» стали её светодиодные полосы и штрихи, проходящие под кромкой капота. Не изменили выштамповки капота с выступом и названием бренда на нём. В нижней части переднего бампера расположен большой воздухозаборник с восемью иначе оформленными вертикальными прорезями, которые, в отличие от шоу-кара, выполнены в одной цветовой гамме.

Концепт Skoda Epiq
1 / 2
Концепт Skoda Epiq
2 / 2

Маленький кроссовер (в компании отметили, что его длина составит 4,1 метра) получил обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, обычные дверные ручки, традиционные наружные зеркала и полноценные рейлинги на крыше. Ещё в профиль видны необычные колёсные диски, а на крыше – антенна «акулий плавник». Корму украсили лаконичным спойлером в верхней части багажной двери, большими «T-образными» фонарями и восемью вертикальными прорезями в нижней части заднего бампера.

Салон концепта Skoda Epiq
1 / 2
Салон концепта Skoda Epiq
2 / 2

Интерьер Skoda Epiq производитель пока держит в секрете. Однако стоит ожидать, что он много позаимствует у ближайшего родственника, тоже представленного на автосалоне в Мюнхене (пока в статусе концепта) – «зелёного» паркетника Volkswagen ID. Cross. В этом случае у Epiq на передней панели будет пара отдельных дисплеев – виртуальная приборка диагональю 11 дюймов, а также 13-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. В салоне ожидаются физические кнопки и устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Известно, что объём багажника пятиместного кроссовера Epiq равен 475 литрам.

На фото: салон концепта Volkswagen ID. Cross

В основу серийной версии Skoda Epiq ляжет платформа MEB+ (ранее она называлась MEB Entry), на которой также базируются паркетник Volkswagen ID. Cross и хэтчбек ID. Polo. Скорее всего, с новым SUV марки VW Epiq разделит и технику. В этом случае на передней оси у него будет установлен 211-сильный электромотор, ёмкость тяговой батареи станет известна позже. В пресс-службе Skoda рассказали о том, что максимальный запас хода Epiq равен 425 км (при расчёте по циклу WLTP).

Производство серийной версии Skoda Epiq начнётся в следующем году, в продажу модель, вероятно, поступит в середине 2026-го. В компании пока не обнародовали цены новинки, но отметили, что стартовая стоимость будет «сопоставима со своим аналогом с ДВС – Skoda Kamiq». Отметим, на домашнем рынке, в Чехии, паркетник Kamiq сейчас можно купить минимум за 494 900 евро, что эквивалентно примерно 1,95 млн рублей по текущему курсу.

1 комментарий
08.09.2025 21:27
eeeMan.rg Rori

жалкое подобие хавал джолион

