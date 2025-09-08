Новинки ×

Представлен кроссовер Volkswagen ID. Cross в новом стиле

08.09.2025 23 0 0

Новейший паркетник Volkswagen дебютировал в статусе концепта, однако серийная версия, как ожидается, не будет сильно отличаться от своего предвестника. Товарная пятидверка появится уже в следующем году.

В рамках открывшегося в Мюнхене автосалона IAA Mobility марка Volkswagen показала не только уже готовый к производству электрохэтч ID. Polo (пусть и в камуфляже), но и предвестника нового недорогого электрического паркетника – концепт ID. Cross. Напомним, серийные модели станут «зеленью» следующего поколения. Причем Volkswagen не собирается отказываться от обозначения ID для электрокаров, хотя прежняя линейка надежд в полной мере не оправдала. Вот только теперь вместо цифр будут использованы знакомые имена машин с ДВС. То есть, грядущий электрокросс будет альтернативой модели T-Cross.

«Рыбий» дизайн в прошлом – внешность Volkswagen ID. Cross выполнена в новом стиле под названием Pure Positive. Паркетнику достались довольно внушительные бамперы, мудреная головная оптика и монофонарь, а в задних стойках крыши есть «прорези». Кроссовер «стоит» на 21-дюймовых дисках, обутых в специальные шины, созданные вместе с Goodyear.

Длина Volkswagen ID. Cross равна 4161 мм, ширина – 1839 мм, высота – 1588 мм, колесная база – 2601 мм. Таким образом, по своим габаритам кроссовер близок к бензиновому VW T-Cross. Объем багажника концепта составляет 450 литров, спереди имеется дополнительный отсек на 25 литров.

В салоне – преимущественно тканевая отделка, раздельные экраны приборки (11 дюймов) и мультимедийной системы (13 дюймов), над центральным тоннелем расположена «парящая» консоль. Сам тоннель представляет собой полупрозрачный бокс, в который поместили растения, но у товарного SUV такого решения, конечно, не будет.

Volkswagen ID. Cross построен на платформе MEB+ (прежде ее называли MEB Entry) с электродвигателем на передней оси. Двигатель выдает 211 л.с. Емкость батареи пока не озвучена, при этом в компании заявили, что паркетник может проехать «до 420 км» по циклу WLTP. Кроссовер также способен буксировать прицепы массой до 1200 кг.

Серийный Volkswagen ID. Cross появится летом 2026 года – ожидается, что от своего предвестника он сильно отличаться не будет. Упомянутый выше электрохэтч Volkswagen ID. Polo выйдет на рынок раньше – в первой половине следующего года. А в 2027-м семейство доступных электрокаров марки пополнит еще более компактная модель, созданная по мотивам прототипа ID. Every1.

