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Новый компактный кроссовер Skoda Epiq проехался на камеру

09.07.2025 9 0 0

Этот паркетник в иерархии чешского бренда займёт место «младшего брата» Elroq, его дебют пройдёт до конца 2025 года.

Марка Skoda, принадлежащая немецкому концерну Vokswagen, весной 2023-го опубликовала график появления новинок. Согласно ему, к 2026 году в линейке чешского бренда будет шесть полностью электрических моделей. Одной из грядущих «зелёных» новинок станет субкомпактный SUV, которому достанется название Epiq.

На фото: прототип Skoda Epiq

В марте прошлого года марка презентовала будущую новинку в статусе одноимённого концепта. Стоит отметить, что название Skoda Epiq вписывается в актуальное «зелёное» семейство. Так, первая буква названия «E» означает принадлежность модели к электромобилям, а последняя «q» намекает на сегмент SUV. При этом само слово является отсылкой к древнегреческому слову epos (означает «эпос»).

Сейчас производитель продолжает заниматься разработкой серийной версии Skoda Epiq. Прототипы будущей новинки находятся на этапе дорожных испытаний: недавно фотошпионы поймали замаскированный электрокар в ходе летних тестов в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Детали экстерьера прототипа на фотографиях скрыты с помощью плотного слоя маскировочной плёнки. Однако некоторые отличительные черты разглядеть всё-таки можно. К ним относятся узнаваемая кромка капота с выступающей частью, на которой размещается новый логотип в виде названия бренда, а также вертикальные прорези воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера.

Судя по снимкам, будущий паркетник получит стандартный пятидверный кузов, расширенные колёсные арки, обычные наружные зеркала на отдельных ножках и традиционные дверные ручки. В правом переднем крыле расположен лючок, за которым прячется порт для зарядки. На крыше можно увидеть рейлинги и антенну «акулий плавник», а на корме – раздвоенный спойлер со стоп-сигналом, установленный в верхней части багажной двери.

Известно, что в иерархии чешского бренда Skoda Epiq займёт место «младшего брата» Elroq. В основу новинки ляжет предназначенная для компактных моделей платформа MEB Entry, которая будет роднить электрокар с Volkswagen ID.2 и Cupra Raval (испанский бренд тоже входит в состав концерна VW). Известно, что габаритная длина серийного Epiq составит 4,1 метра, а максимальный запас хода на одной зарядке превысит 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

Концепт Skoda Epiq
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Концепт Skoda Epiq
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Концепт Skoda Epiq
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Концепт Skoda Epiq
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Ожидается, что субкомпактный кроссовер Skoda Epiq дебютирует до конца текущего года, а его продажи на европейском рынке начнутся в 2026-м. Производство, по данным издания, будет налажено на заводе в Испании. Предполагается, что новинка поборется за покупателей с Renault 4 и Fiat 600. Стартовый ценник Epiq на европейском рынке будет равен примерно 25 тыс. евро, что эквивалентно примерно 2,29 млн рублей по текущему курсу.

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