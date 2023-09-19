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Новый кроссовер Fiat 600 получил версию попроще

19.09.2023 289 0 0

Итальянская марка раскрыла подробности о гибридном паркетнике. Цена уже объявлена, однако такую модель придется подождать.

Мировая премьера нового небольшого кросса Fiat 600 состоялась в июле. Модель дебютировала в виде электрокара с приставкой «e» в названии, и такой компакт уже доступен европейцам. При этом еще в рамках презентации марка объявила о том, что «шестисотый» также предложат с гибридной начинкой. Так вот теперь раскрыты характеристики версии попроще.

Напомним, Fiat 600 построен на французской платформе CMP (Common Modular Platform), она же лежит в основе паркетников Jeep AvengerDS 3Peugeot 2008 и Opel Mokka. То есть спереди у Фиата стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска. Привод исключительно передний.

Fiat 600 Hybrid

Марка пока распространила единственное фото гибридного варианта, впрочем, в плане дизайна Fiat 600 Hybrid ничем не отличается от электрического Fiat 600e, габариты тоже совпадают (длина – 4171 мм, колесная база – 2562 мм). При этом у гибрида более вместительный багажник: 385 литров против 360 литров у электрокара.

Электрический Fiat 600e
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Электрический Fiat 600e
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Кроссовер Fiat 600 Hybrid получил новую установку концерна Stellantis, которая уже используется на моделях Peugeot. В ее состав входят бензиновая турботройка 1.2 (100 л.с.) и шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями, в коробку встроен 48-вольтовый электромотор мощностью 28 л.с., который помогает ДВС во время трогания, а также на низкой скорости. Заявлено, что первую «сотню» гибрид наберет за 11 секунд, тогда как электрический Fiat 600e со 156-сильным мотором проделает это упражнение за 9 секунд.

Электрический Fiat 600e
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Электрический Fiat 600e
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Электрический Fiat 600e
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Гибридный кросс предложат в двух комплектациях. У базовой нет отдельного названия, ее список оборудования пока не обнародован, в Fiat лишь отметили, что такой паркетник имеет обивку «из переработанной ткани с белыми вставками» и матовую черную панель из «пластика на биологической основе». Вторая версия – La Prima (такая есть и у электрокара), в ее арсенале значатся адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

Электрический Fiat 600e

В продажу Fiat 600 Hybrid поступит в 2024 году, в Италии уже объявлена цена – от 24 950 евро (с учетом льгот и акций – от 19 950 евро). Электрический Fiat 600e там же стоит от 35 950 евро (с учетом льгот – от 29 950 евро). Производство машин налажено в Польше.

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