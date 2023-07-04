Кроссовер Fiat 600 дебютировал с урезанной гаммой

На данный момент новый паркетник предложен только в виде электрокара, цены уже известны. Позже на рынок выведут гибрид.

Дизайн новейшего кросса Fiat 600 раскрыли еще в июне, а сегодня марка провела презентацию пятидверки. Напомним, в 1955-1969 гг. под таким индексом в Италии выпускали дешевую заднемоторную малолитражку (в других странах она продержалась гораздо дольше). Новый же «шестисотый», по факту, придет на смену сразу двум моделям бренда – так и не добившемуся каких-то выдающихся результатов паркетнику Fiat 500X и уже почившему компактвэну Fiat 500L. К слову, кросс дебютировал в виде электрокара, который зовется Fiat 600e, но позже гамму расширят.

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В основе свежего «шестисотого» лежит французская платформа CMP (Common Modular Platform), на которой также построены паркетники Jeep Avenger, DS 3, Peugeot 2008 и Opel Mokka. То есть спереди у Фиата стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска. Привод исключительно передний.



Длина Fiat 600e равна 4171 мм, ширина – 1781 мм, высота – 1523 мм (без антенны), колесная база – те же 2562 мм, что и у родственного Джипа. Для сравнения, длина нынешнего кросса Fiat 500X составляет 4264 мм (в евроверсии), расстояние между осями – 2570 мм. Паспортный дорожный просвет «шестисотого» — вполне достойные 199 мм. Модели положены 16- или 18-дюймовые колеса. Отметим, еще на этапе тизерной кампании Fiat объявил, что прекращает производить автомобили серого цвета – то же касается и новинки марки.



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Внешность сделали в фирменном для бренда ретро-стиле, а вот внутри Fiat 600 почти повторил Jeep Avenger, разве что у «итальянца» свой руль и круглый корпус приборки (сами приборы – разумеется, виртуальные), ну и еще «закруглили» края передней панели. Управление трансмиссией возложено на кнопочный пульт, а в центральном тоннеле есть ниша, спрятанная под трехсекционной крышкой. Объем багажника Fiat 600 – 360 литров, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1231 литра.



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Паркетник пока представлен только в двух версиях – особой Red (марка сотрудничает с одноименной благотворительной организацией) и топовой La Prima. Первая предполагает красный декор в салоне, в списке оборудования этого варианта значатся мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, виртуальная приборка (7 дюймов), шесть подушек безопасности, климат-контроль и круиз-контроль. Fiat 600e La Prima – это еще кожаная обивка, водительское кресло с электроприводом и массажером, камера заднего вида, адаптивный «круиз», системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.



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Техника такая же, как у «зеленых» братьев по концерну Stellantis: Fiat 600e имеет 156-сильный электромотор (установлен на передней оси) и батарею емкостью 54 кВт*ч. На одной зарядке паркетник сможет проехать примерно 409 км (по циклу WLTP), в городском режиме – уже 604 км. Первую «сотню» кроссовер снаряженной массой 1520 кг наберет за 9 секунд, максимальная скорость – 150 км/ч.



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Производство Fiat 600 наладят в Польше, где также выпускают Jeep Avenger. В некоторых странах уже объявлены цены: например, в Италии Fiat 600e Red стоит 35 950 евро, Fiat 600e La Prima – 40 950 евро; в Германии – 36 490 и 42 490 евро соответственно (но без учета доставки). Электрический Jeep Avenger в той же Италии стоит от 34 600 евро, в Германии – от 37 000 евро.



Полномасштабный выход Fiat 600e на европейский рынок намечен на сентябрь, а в следующем году появится гибрид с установкой на основе бензинового турбомотора 1.2.