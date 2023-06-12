Новый Fiat 600: субкомпактный кроссовер польской сборки, родня Jeep Avenger

Fiat 600 первого поколения — это маленький и дешёвый заднемоторный легковой автомобиль, пришедший в 1955 году на смену вышеупомянутому Topolino и ставший идейным вдохновителем советского ЗАЗ-965. Несмотря на скромные габариты (длина — менее 3,3 м, колёсная база — 2 м), «шестисотый» позиционировался как довольно практичный и универсальный автомобиль, а для тех, кому нужно было ещё больше места для пассажиров и грузов, компания Fiat в 1966 году выпустила одообъёмный Fiat 600 Multipla. В Италии Fiat 600 производился до 1969 года включительно, его клоны в других странах продержались в строю гораздо дольше — например, югославская Zastava 750 выпускалась аж до середины 80-х.

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Новый Fiat 600 придёт на смену не слишком успешному субкомпактному паркетнику Fiat 500X, что выпускается с 2014 года и позиционируется как глобальная модель (он до сих пор продаётся в мизерных количества в США). Неофициальные фотографии Fiat 600 появились в Сети ещё в начале мая, а на днях на YouTube-канале Fiat вышел официальный промо-ролик новинки, полноценная премьера ожидается в начале июля (Fiat точную дату не называл).



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Официальной технической информации о новом Fiat 600 пока нет, но это в общем-то секрет Полишинеля: давно известно, что новый итальянский паркетник разделит французскую платформу CMP с целой плеядой сотоварищей из корпорации Stellantis, но его ближайший родственник и сосед по конвейеру на сборочном заводе Fiat в польском городе Тыхы — это свеженький Jeep Avenger. Здесь же в Тыхы в 2024 году пропишется «третий товарищ» — младший кроссовер Alfa Romeo, имя которого пока что не выбрано.



О родстве Fiat 600 с Jeep Avenger свидетельствуют форма бокового остекления (пожалуй, слишком угловатая для общего округлого стиля модели) и детали салона: у Фиата такие же, как у Джипа, руль и горизонтальный мультимедийный экран с диагональю 10,25 дюйма. При этом о бэдж-инжиниринге даже на уровне салона речи не идёт — руководство Stellantis такое не поощряет, поэтому Fiat 600 получил округлую переднюю панель в стиле Fiat 500e, узкий щиток приборов по шарообразным козырьком и, вероятно, много других оригинальных деталей, не показанных в видеоролике.



Силовые установки, скорее всего, будут такими же, как у Джипа: основная версия — электрическая, с единственным мотором на передней оси (156 л.с., 260 Нм) и батареей ёмкостью 54 кВт·ч, полного зарядка которой хватит примерно на 400 км по циклу WLTP. На ряде рынков Fiat 600 наверняка предложат и с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (100 л.с., 205 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой». Будет ли у Fiat 600 обещанная Джипу полноприводная версия, пока неизвестно.



Напомним, что марка Fiat намерена к 2030 году в Европе полностью переключиться на электромобили, поэтому все ближайшие новые модели будут либо полностью электрические, либо у них до 2030 года будут «углеводородные» версии, адресованные консервативно настроенным покупателям.

