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  • Alfa Romeo готовит новый кроссовер меньше Tonale и ищет ему название

Alfa Romeo готовит новый кроссовер меньше Tonale и ищет ему название

08.06.2023 179 0 0

Предполагается, что ближайшим «родственником» новинки итальянского бренда станет паркетник Jeep Avenger. Он пополнит линейку в 2024 году.

Марка Alfa Romeo входит в состав молодого автогиганта Stellantis, сейчас этот бренд старается выйти на прибыльность, поэтому его портфель начал пополняться более массовыми моделями. Открыл эту линейку кроссовер Tonale, который дебютировал в 2022-м. А в следующем году семейство пополнится ещё одним паркетником, который окажется меньше по габаритам.

Ранее предполагалось, что новый SUV итальянской марки получит имя Brennero, однако позже в компании опровергли эти слухи. Сейчас производитель по-прежнему держит название в секрете. Причём он подогревает интерес поклонников бренда с помощью не особо информативного размещённого в соцсетях тизера с изображением логотипа и предложением зрителям угадать наименование будущей новинки.

На фото: Jeep Avenger

Отметим, в списке вариантов, которые предложили пользователи, есть Fiera, GTV (модель с таким названием выпускалась с 1974 по 2005 годы), Milano (присутствовала с 1986 по 1989 годы), Sprint (с перерывами с 1963 по 1989 годы) и другие. Ранее в Motor.es предположили, что новый небольшой паркетник Alfa Romeo в некотором роде придёт на замену ранее отправленному в отставку хэтчбеку MiTo и ему перейдёт «по наследству» соответствующее имя.

А, к примеру, в Сarscoops.com предположили, что новинка может получить имя Sebring – модель с соответствующим названием была в линейке Chrysler с 1995 по 2010 годы (этот американский бренд тоже принадлежит Stellantis). По предварительным данным, ближайшим «родственником» нового SUV Alfa Romeo станет полностью Jeep Avenger, который, в свою очередь, позаимствовал наименование из истории Dodge (такая модель присутствовала в линейке с 1994 по 2014 годы); обе марки тоже входят в состав автогиганта.

На фото: салон Jeep Avenger

Внутри самой компании будущий паркетник пока обозначили просто как «Kid» (в переводе с английского «ребёнок», «дитя»). В Alfa Romeo заявили, что пока безымянная новинка «собирается переписать правила для своего сегмента», кроме того, это будет первый электромобиль марки, получивший «спортивную ДНК».

В основу новинки итальянской марки ляжет та же платформа STLA Small, на которой базируется Jeep Avenger. Вероятно, с этой же моделью паркетник Alfa Romeo разделит и «зелёную» технику. Напомним, маленький Jeep оснастили единственным 156-сильным электромотором (крутящий момент – 260 Нм), который расположен на передней оси. Ёмкость его тяговой батареи равна 54 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 390 до 400 км (по циклу WLTP).

Рендер нового кроссовера Alfa Romeo

Дебют новинки Alfa Romeo пройдёт в первой половине 2024 года. Напомним, ранее мы публиковали рендер, подготовленный дизайнером испанского издания, который демонстрировал потенциальную внешность, которую может получить небольшой паркетник итальянского бренда.

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