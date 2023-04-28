Alfa Romeo заменит MiTo новым кроссовером: первое изображение

Предполагается, что такая модель в линейке итальянского бренда появится в июне 2024 года. Вероятно, его ближайшим «родственником» станет компактный паркетник Jeep Avenger.

Марка Alfa Romeo принадлежит автогиганту Stellantis, основная задача, которую ей поставили «свыше», – выйти на прибыльность. С этой целью производитель перетряхнул модельную линейку, пообещав новинки в одном из наиболее востребованных в настоящее время сегментов – SUV. Так, в прошлом году дебютировал кроссовер Alfa Romeo Tonale, а в сравнительно скором будущем должен появиться ещё один паркетник, в его основе будет та же платформа STLA Small, что и у Jeep Avenger.

На фото: Alfa Romeo MiTo

Ещё несколько лет назад сообщалось о том, что Alfa Romeo заменит свой компактный хэтчбек MiTo кроссовером. Сейчас «трёхдверки» в линейке бренда нет, она покинула конвейер в 2018-м. Предполагается, что новый паркетник в линейке итальянской марки действительно появится уже в следующем году; теоретически ему могут дать знакомое название, хотя подтверждения этому пока нет. Кстати, ранее ходили слухи о том, что новый компактный SUV получит имя Brennero, однако позже представители компании их опровергли.



Официальной информации о том, как будет выглядеть новый кроссовер Alfa Romeo в сегменте B-SUV, пока нет. Своим вариантом экстерьера будущей новинки поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по изображению, компактный кроссовер получит внешность в актуальном фирменном стиле бренда.



У автомобиля на рендере длинный покатый капот, фамильная треугольная решётка радиатора, а также большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Рисунок фар, как и у Alfa Romeo Tonale, имеет три светящихся элемента, но у новинки они выполнены скорее в форме бумерангов, а не полукружий.

Рендер нового кроссовера Alfa Romeo

Ещё будущий паркетник может получить обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, спрятанные в стойки крыши ручки задних дверей, традиционную крышу с небольшими рейлингами, «обычные» боковые зеркала с повторителями «поворотников», а также небольшой спойлер на верхней части багажной двери. Предполагается, что габаритная длина окажется немногим больше 4,2 метра.



Информации об интерьере новинки пока нет. Предполагается, что он будет оформлен по аналогии с актуальными моделями Alfa Romeo. Значит, на передней панели перед глазами водителя, вероятно, будет небольшой дисплей под козырьком, исполняющий роль виртуальной «приборки», причём с дизайном под аналоговый щиток приборов. По центру очевидно разместят отдельный тачскрин современной мультимедийной системы.

На фото: Alfa Romeo Tonale 1 / 3 На фото: Alfa Romeo Tonale 2 / 3 На фото: Alfa Romeo Tonale 3 / 3

Предполагается, что у модели будут варианты с различными гибридными установками и полностью электрическая модификация. Скорее всего, он получит «начинку», как у Jeep Avenger. Так, в основе мягкогибридной системы лежит 136-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра, который работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Кроме того, новинка Alfa Romeo может получить и аналогичную «зелёную» технику: речь идёт о 156-сильном электромоторе на передней оси и тяговой батарее ёмкостью 54 кВт*ч.



Более подробная информация, а также имя новинки в Alfa Romeo обещали раскрыть до конца текущего года. Предполагается, что такая модель пополнит линейку бренда в июне 2024-го.

