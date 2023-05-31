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Новый Fiat Topolino: гораздо милее, чем родственные Citroen Ami и Opel Rocks-e

31.05.2023 13 0 0

Итальянская марка Fiat, входящая в корпорацию Stellantis, опубликовала первую фотографию возрождённой модели Topolino — она будет самой дешёвой в гамме.

О планах Fiat возродить «мышонка» (так с итальянского на русский переводится имя Topolino) мы рассказывали ещё веной 2022 года, и вот теперь на него наконец можно взглянуть. Как и ожидалось, новый Topolino оказался клоном уже хорошо известных на европейском рынке электромобильчиков Citroen Ami и Opel Rocks-e, но всё-таки стоит от них немного особняком, потому что дизайнеры заметно перекроили исходный кузов, придав ему миловидное «лицо» классического Fiat 500 и в целом более круглые обводы — даже колёсные арки переделали.

Fiat 500 Topolino

Исторический предок новинки назывался Fiat 500 Topolino и выпускался в период с 1936 по 1955 год на легендарном заводе Линготто в Турине, конструктивистскую эстетику которого мы увидим в интерьерах новых моделей Fiat. Увы, заглянуть внутрь нового Topolino пока нельзя — сегодня опубликована только одна фотография внешности, полноценная премьера ещё впереди.

Fiat 500 Topolino

Классический заднеприводный Fiat 500 Topolino при своих скромных размерах (габаритная длина — менее 3,3 м, колёсная база — 2 м) имел рамную конструкцию и весьма необычную компоновку: 569-кубовый 4-цилиндровый бензиновый двигатель располагался перед передней осью, а радиатор водяного охлаждения устанавливался за ним со смещением вверх — такое решение позволило сделать капот покатым и добиться хороших аэродинамических характеристик кузова. Кузовов у классического Topolino было несколько: двухдверный седан, кабриолет, фургон и универсал с удлинённой кормой.

Fiat 500 Topolino

Новый Topolino можно называть кабриолетом или даже пляжным автомобилей, идейно он наиболее близок к Citroen Ami в версии Buggy: вместо дверей установлены ограничительные канаты, мягкую крышу можно свернуть в рулон, полосатая расцветка передней панели навевает мысли о море и солнце.

Техническая начинка тоже пока не рассекречена, но она, вероятно, будет такой же, как у французского и немецкого братьев: установленный на передней оси электромотор выдаёт всего 6 кВт (8 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватит максимум на 75 км пробега, максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч.

Citroen My Ami Buggy

Если классический Fiat 500 Topolino был хоть и маленьким, но полноценным автомобилем, то новый «мышонок» — это электрический квадрицикл, которому в силу скромных технических характеристик не требуются современные дорогостоящие системы пассивной и активной безопасности. Это значит, что новый Topolino будет самой дешёвой моделью в линейке Fiat – ожидается, что его цена в базовой комплектации не превысит 10 000 евро. Для сравнения скажем, что Opel Rocks-e стоит в Германии от 7990 евро, Citroen Ami во Франции — от 7790 евро, но Topolino будет чуть дороже из-за более изысканного дизайна.

Opel Rocks-e

Citroen Ami и Opel Rocks-e выпускаются в Марокко на заводе Stellantis в городе Кенитра, там же пропишется и новый Topolino, ради него мощность завода увеличили вдвое, до 40 000 машин в год.

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