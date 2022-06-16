Серийный Citroen My Ami Buggy: проще, чем концепт, но всё равно забавный

Компания Citroen таки решилась выпустить кросс-версию своего самого дешёвого электрокара Ami — она сделана по мотивам прошлогоднего концепта My Ami Buggy. Будет произведено только 50 экземпляров, в связи с чем серийной машине дали подчёркнуто стёбное имя — My Ami Buggy Ultra Special Limited Edition.

Citroen Ami — это не полноценный автомобиль, а тихоходный электрический квадрицикл (максимальная скорость ограничена на уровне 45 км/ч), которым во Франции можно управлять с 14 лет, в Германии — с 15 лет. У Citroen Ami нет современных систем безопасности, электромотор выдаёт всего 6 кВт (8 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватает всего на 75 км пробега. Скромные характеристики и пустое «как барабан» оснащение объясняют низкую цену: во Франции Ami сейчас стоит от 7390 евро, а в качестве альтернативы рознице предлагаются несколько тарифов подписки. В прошлом году Citroen Ami разошёлся в Европе тиражом около 9000 экземпляров.

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Премьера Citroen Ami состоялась в 2020 году, в 2021 году у французского электрокара появилась коммерческая версия Cargo и клон в лице немецкого Opel Rocks-e. Также в 2021 году был представлен концепт Citroen My Ami Buggy в стиле пляжного багги, мы тогда предположили, что он станет серийным — как минимум в виде ограниченной партии. Так и случилась: на этой неделе дебютировал серийный My Ami Buggy Ultra Special Limited Edition.



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Серийная машина, как водится, заметно уступает концепту в эстетике и функциональности: нет расширенной колеи и «зубастых» шин, нет защитных сеток на фарах и фонарях, съёмных сумок, кенгурятника, «люстры» и других забавных акссессуаров. Тем не мене кузов серийной машины получил защитную пластиковую окантовку с контрастными жёлтыми вставками. Основой цвет кузова — хаки. Стальные колёса окрашены в золотистый цвет. Вместо дверей установлены усечённые трубчатые калитки. В крыше вырезан люк с брезентовой накидкой (сворачивается в рулон). В верхней части кормы установлен массивный спойлер, как у концепта — бестолковый, но эффектный. На передок можно нанести любую приветственную надпись или послание. Для хранения машины на улице разработан специальных чехол в тон кузова.



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Салону украшают жёлтые контрастные вставки, номерная табличка модели, коврики и кресла с жёлтой окантовкой. В переднюю панель встроен органайзер для мелких предметов, а для размещения крупных вещей предусмотрены крючок и сетка.



Стоит серийный My Ami Buggy от 9790 евро, все запланированные к выпуску 50 экземпляров поступят в продажу 21 июня — заказы будут приниматься на французском потребительском сайте Citroen.



В ближайшем будущем у Citroen Ami появится итальянский клон — возрождённый Fiat Topolino.

