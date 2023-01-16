Загадочный полноприводный Jeep Avenger появится только в 2024 году

Самый маленький кроссовер Jeep, созданный специально для Европы, дебютировал минувшей осенью только в переднеприводных версиях (бензиновой и электрической), а теперь стали известны кое-какие подробности о грядущей полноприводной модификации.

С момента дебюта в октябре прошлого года на Парижском автосалоне Jeep Avenger успел выиграть европейский конкурс «Автомобиль года» (Car of the Year 2023) и собрать более 7000 предзаказов в Европе. Сейчас Avenger доступен во всех европейских странах с электрической силовой установкой (единственный электромотор на передней оси выдаёт 156 л.с.), а бензиновая модификация с «турботройкой» 1.2 PureTech (100 л.с.) предлагается лишь в избранных странах — например, в Италии и Испании.

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Производится Jeep Avenger на заводе Fiat в польском городе Тыхы, при этом в Польше бензиновая версия не доступна. Наиболее привлекательные цены — в Испании: здесь базовый бензиновый Avenger с МКП (версий с «автоматом» нет) на 16-дюймовых штампованных колёсах стоит от 21 800 евро, электрическая версия намного дороже — от 35 100 евро.



Jeep Avenger 4x4 Concept

Между тем вместе с серийным Avenger марка Jeep показала в Париже концептуальную версию 4x4, пообещав, что в будущем она тоже станет серийной, но скрыв технические подробности и конкретную дату выхода. Полноприводный концепт отличается от серийного переднеприводного кроссовера расширенной колеёй, улучшенной геометрической проходимостью (дорожный просвет — более 200 мм), «зубастыми» шинами, выставленными напоказ буксирными петлями, дополнительными фарами на передке и особым защитным декором.



Салон серийного электрического Jeep Avenger

На проходящем сейчас автосалоне в Брюсселе представитель британского журнала Auto Express поинтересовался у главы Jeep Europe Антонеллы Бруно, когда всё-таки Avenger 4x4 поступит в продажу. Антонелла Бруно сообщила, что в 2024 году, — мол, спешить особо некуда, так как переднеприводный Avenger стартовал очень бодро и благополучно делает кассу, а версия 4x4 будет подана, так сказать, на десерт.



Jeep Avenger 4x4 Concept

Самое интересное, что Бруно и другие представители Jeep не могут подтвердить, что полноприводный Avenger будет полностью электрическим, хотя декоративные синие вставки на концепте на это вроде как намекают. Подсказку даёт название концепта — 4x4 вместо 4хе. Индексом 4хе марка Jeep сейчас обозначает plug-in гибридные модели, способные ездить исключительно на электротяге. Возможно, полноприводный Avenger не сможет передвигаться только на электротяге, а его полный привод будет либо механическим либо, что более вероятно, будет сделан по типу Toyota Yaris Cross, в котором задние колёса вращает маленький вспомогательный электромотор, не способный везти машину в одиночку, а основным двигателем является бензиновый ДВС.



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Напомним, что в основе Jeep Avenger лежит французская модульная платформа CMP, изначально разрабатывавшаяся только под передний привод. Желание сделать на CMP полноприводный автомобиль потребует либо основательной перекройки платформы либо «паллиативных» решений, как у вышеупомянутого Toyota Yaris Cross. Полностью электрическая версия с задним вспомогательным мотором — тоже вполне возможный вариант. Какое решение в итоге выберет Jeep, узнаем в следующем году.

