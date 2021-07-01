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  • «Недокабриолет»: паркетник Fiat 500X получил мягкую сдвижную крышу

«Недокабриолет»: паркетник Fiat 500X получил мягкую сдвижную крышу

01.07.2021 152 0 0

Кроссовер с мягким верхом пока представлен только в особом исполнении, но позже появятся и версии попроще. Новая модификация адресована европейцам.

 

Компактный кроссовер Fiat 500X, ближайшим родственником которого является Jeep Renegade, дебютировал в 2014-м, в 2018-м он пережил рестайлинг. Минувший год этот Фиат в Старом Свете закончил в «минусе»: по данным CarSalesBase, там реализовано 58 853 штуки, что на 34% меньше, чем в 2019-м. В году нынешнем спрос на паркетник пока растет, результат января-мая – 28 989 единиц (+55%). Ну а закрепить тенденцию призвана новая «полуоткрытая» версия, выпуск которой приурочили не только к летнему сезону, но и к началу действия в Европе «зеленых паспортов» (единый сертификат вакцинации, позволяющий его обладателю снова беспрепятственно перемещаться по ЕС; «зеленые паспорта» действуют с 1 июля).

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Кроссовер получил мягкий верх, его можно сдвинуть всего «за несколько секунд» одним нажатием кнопки (сколько именно времени понадобится – в компании не уточнили). До полноценного кабриолета Fiat 500X, конечно, не дотягивает, и все же подобное решение выходит за рамки обычного или панорамного люка. Между тем европейцы могут приобрести настоящий кроссовер-кабриолет, но у конкурентов Фиата: такая модификация есть у Volkswagen T-Roc.

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На данный момент Fiat 500X представлен только в спецверсии Yachting, посвященной Yacht Club Capri – одному из самых престижных яхт-клубов Италии. «Простые» комплектации у паркетника с открытым верхом тоже будут, но они появятся позже. Кстати, исполнение Yachting также досталось и кабриолету Fiat 500C.

Особенности паркетника: эксклюзивный цвет кузова Blu Venezia, синий же мягкий верх, хромированные корпуса наружных зеркал и ручки дверей, 18-дюймовые колеса и соответствующие шильдики, а на передней панели есть вставка «под красное дерево». У кросса еще имеются мультимедийная система, камеры спереди и сзади, полностью светодиодные фары, климат-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

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В Италии Fiat 500X Yachting доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 Firefly (120 л.с.) и «турбочетверкой» 1.3 Firefly (150 л.с.), а также с дизелями 1.3 Multijet (95 л.с.) и 1.6 Multijet (130 л.с.). Паркетнику со 150-сильным бензиновым мотором положена роботизированная коробка, остальные варианты имеют «механику». Привод только передний.

На родине марки цена особого кросса с мягким верхом стартует с отметки в 31 400 евро, что эквивалентно примерно 2 731 000 рублей по актуальному курсу. Двухдверный Volkswagen T-Roc Cabriolet в Италии стоит от 30 400 евро (2 644 000 рублей), но мы помним, что позже Fiat 500X обретет более доступные версии.

В России легковушки Fiat уже не продают, у нас марка осталась с коммерческими моделями.

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