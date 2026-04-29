Volkswagen рассекретил ID. Polo: новый дизайн, физические кнопки и три варианта техники

Volkswagen наконец полностью рассекретил свой новый хэтчбек, которому было присвоено имя ID. Polo. В его основу лёг концепт ID.2all, который был представлен в марте 2023 года. Напомним, изначально предполагалось, что серийная новинка получит индекс ID.2, однако производитель решил вернуться к более знакомым для клиентов названиям, в том числе к «Поло».

Компания показала экстерьер пятидверки без маскировочной плёнки. Серийный ID. Polo получил оформление в новом стиле бренда – Pure Positive. У него традиционный для хэтчбека кузов, короткие свесы, покатый капот, а также головная оптика во всю ширину передней части со светодиодными полосками ходовых огней и основными блоками фар внутри двух «петель» по бокам. По центру располагается логотип, в нижнюю часть переднего бампера интегрированы большой центральный воздухозаборник и пара вертикальных воздуховодов.

«Электрохэтч» снабдили аккуратным пластиковым обвесом по периметру кузова, антенной «акулий плавник» чёрного цвета, аналогичными центральными стойками крыши, стандартными ручками передних дверей, а у задних механизм спрятан в рамке остекления. Ещё профиль украсили пятиспицевые двухцветные колёсные диски. На корме установлен спойлер в верхней части багажной двери, а также находится «монофонарь» с прямоугольными световыми элементами и логотипом бренда по центру.

Габаритная длина Volkswagen ID. Polo равна 4053 мм (на 212 мм меньше по сравнению с недавно представленным хэтчбеком ID.3 Neo), ширина – 1816 мм (на 7 мм больше), высота – 1530 мм (на 23 мм меньше), а расстояние между осями составляет 2600 мм (на 164 мм меньше). Для сравнения, размеры актуального Polo на платформе MQB – 4074 x 1751 x 1451 мм, колёсная база – 2552 мм. Объём багажника у «электрички» подрос на 25% по сравнению с актуальным «углеводородным» Polo: 441 литр (на 90 литров больше), при сложенном заднем диване грузовое пространство увеличивается до 1240 литров (на 115 литров больше).

Салон новинки был рассекречен в начале текущего года. ID. Polo снабдили множеством физических кнопок – на сплюснутом с двух сторон мультифункциональном рулевом колесе, передней панели, центральной консоли, а также на дверях. На передней панели установлено два дисплея: один исполняет роль виртуальной приборки (диагональ – 10,25 дюйма), второй – тачскрина информационно-развлекательной системы (диагональ – 13 дюймов). На центральном тоннеле предусмотрен крутящийся регулятор, который позволяет менять громкость звука, выбирать трек или станцию.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе Volkswagen ID. Polo лежит платформа MEB+. Хэтчбеку положены две тяговые батареи на выбор – литий-железо-фосфатная ёмкостью 37 кВт*ч и никель-марганцево-кобальтовая на 52 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке в первом случае составляет 329 км (по циклу WLTP), на «заправку» с 10 до 80% на станциях быстрой зарядки такому аккумулятору требуется около 23 минут. Во втором случае дальнобойность равна 454 км, на аналогичную «дозаправку» этой батарее нужно около 24 минут.

Привод у ID. Polo может быть только передним, то есть пятидверка оснащается единственным электромотором, расположенным на передней оси. Стартовой версии положен 116-сильный электродвигатель, средней – 135-сильный вариант (им положена батарея ёмкостью 37 кВт*ч). Топовый вариант получил аккумулятор на 52 кВт*ч и электромотор мощностью 211 л.с.

Volkswagen ID. Polo предложат в трёх версиях – Trend, Life и Style. Для топ-версии предусмотрены светодиодные матричные фары IQ.Light, 3D-светодиодные фонари и эмблема VW с подсветкой в передней части и на корме. Ещё имеются двухзонный климат-контроль и подогрев рулевого колеса. За доплату предложены акустическая система Harman Kardon с десятью динамиками, панорамная стеклянная крыша, функция массажа для передних кресел и памяти настроек – для водительского сидения.

Цены новинки на домашнем рынке, в Германии, уже известны: за стартовый вариант здесь попросят 24 995 евро (эквивалентно примерно 2,19 млн рублей по текущему курсу), правда такой вариант появится в продаже только летом 2026-го. А уже сейчас можно оформить предзаказ на топовый вариант ID. Polo, но заплатить за него придётся не менее 33 795 евро (около 2,97 млн рублей).