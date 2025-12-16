Volkswagen ID. Polo готовится к скорой премьере: новые подробности

Новый пятидверный хэтчбек немецкой марки дебютирует в 2026 году. Его стартовая цена не должна превысить 25 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,35 млн рублей по текущему курсу).

Концептуальный хэтчбек, получивший название Volkswagen ID.2all, дебютировал в марте 2023 года, причём производитель сразу заявил, что его внешность приближена к серийному варианту. Тем не менее, пока что VW продолжает держать внешность товарной пятидверки в секрете: на всех снимках, включая порцию новых, запечатлены лишь прототипы, «спрятанные» с помощью маскировочной плёнки.

На фото: прототип Volkswagen ID. Polo

Напомним, изначально предполагалось, что серийный хэтчбек Volkswagen, в основу которого ляжет шоу-кар от 2023 года, получит индекс ID.2. Однако производитель решил дать новинке более знакомое имя – ID. Polo. Кроме того, в начале минувшей осени стало известно о том, что у этой модели будет «подогретая» версия – ID. Polo GTI. Теперь немецкий производитель рассекретил ряд технических подробностей.

В основу Volkswagen ID. Polo ляжет модернизированная платформа MEB+. Как рассказали в компании, у грядущей пятидверки будет четыре варианта электрической «начинки», две тяговые батареи на выбор – литий-железо-фосфатная ёмкостью 37 кВт*ч и никель-марганцево-кобальтовая на 52 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке (во втором случае) составит до 450 км по циклу WLTP.

Привод у этой модели будет только передний, то есть пятидверка получит единственный электромотор, расположенный на передней оси. На старте продаж будут доступны версии электродвигателем мощностью 116, 135 и 211 л.с. Позже линейка пополнится за счёт хот-хэтча Volkswagen ID. Polo GTI, отдача электромотора которого составляет 226 л.с. Стартовой и средней версиям положена «младшая» батарея, а топовому и «заряженному» вариантам – аккумулятор с большей ёмкостью.

Серийный Volkswagen ID. Polo по габаритам практически не отличается от концепта ID. 2all. Его длина равна 4053 мм (на 3 мм больше, чем у шоу-кара), ширина – 1816 мм (на 4 мм больше), высота – 1530 мм (не изменилась), а расстояние между осями составляет 2600 мм (аналогично концепту). Для сравнения, размеры актуального Polo на платформе MQB равны 4074 x 1751 x 1451 мм, колёсная база – 2552 мм.

В компании отметили, что у пятиместного VW ID. Polo на 19 мм больше длина салона для пассажиров. Кроме того, объём багажного отделения у новинки на 24% по сравнению с нынешним Polo – 435 против 351 литра. При сложенных спинках задних сидений объём грузового пространства составляет 1243 литра у «электрички», тогда как показатель актуального Поло равен 1125 литрам.

Производство Volkswagen ID. Polo будет налажено на заводе в Марторелле (Испания). Известно, что мировая премьера состоится в течение ближайших нескольких месяцев, а в продажу новинка поступит весной 2026-го. Известно, что на европейском рынке стартовый ценник хэтчбека не превысит 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,35 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер заявил о том, что в следующем году компания намерена выпустить «шесть новых электрических моделей». Подробности появятся позже.