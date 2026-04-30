Выстрел в ногу: Porsche окончательно попрощается с бензиновым Macan этим летом

30.04.2026 190 0 0
В течение ближайших нескольких месяцев завод Porsche в немецком Лейпциге завершит производство среднеразмерного бензинового кроссовера Macan первого поколения. Решение об этом уже принято и отмене не подлежит, несмотря на то, что бензиновый Macan по-прежнему неплохо продаётся и приносит компании деньги. На смену бензиновому Macan в 2028 году придёт новый среднеразмерный «углеводородный» кроссовер с другим дизайном и другим именем.

Porsche Macan первого поколения дебютировал в 2013 году, последний рестайлинг кроссовер пережил в 2021 году. В 2024 году бензиновый Macan покинул рынок ЕС из-за ужесточившихся правил кибербезопасности, но завод в Лейпциге продолжил его выпуск для других рынков — в основном для США. В том же 2024 году свет увидел полностью новый электрический Macan на платформе PPE (Premium Platform Electric).

До 2023 года компания Porsche рассчитывала, что новый электрический Macan полностью заменит старый бензиновый, но затем началось глобальное замедление спроса на электромобили, которое вынудило Porsche перекраивать планы и возвращать в них «углеводородные» модели, чтобы не потерять долю на рынке.

Бензиновый Porsche Macan первого поколения
Данные о продажах Porsche за первый квартал 2026 года показывают, что бензиновый Macan, несмотря на ограниченные ареал распространения, продаётся лучше электрического: общие продажи семейства Macan составили 18 209 автомобилей (-22,7% по сравнению с АППГ), из них 10 130 с бензиновыми двигателями. Такая пропорция — это диагноз электрическому Macan: тиражей бензинового ему не видать.

Летом прошлого года стало известно, что Porsche оперативно разрабатывает новый младший кроссовер на платформе PPC (Premium Platform Combustion) от Audi Q5 третьего поколения, его выход на рынок ожидается в 2028 году. Казалось бы, что мешает Porsche продолжить производство Macan первого поколения, чтобы не терять так резко в продажах? Ответа на этот вопрос мы не знаем, но полагаем, что всё дело в немецкой корпоративной культуре с её очень долгими периодами планирования, а планы немцы меняют неохотно.

Короче говоря, ближайшим летом производство бензинового Macan в Лейпциге завершится, ещё какое-то время дилеры будут обходиться складскими запасами, а вот в 2027 году Porsche в этом сегменте ожидает очередной мощный провал.

Добавим, что в общие продажи Porsche в первом квартале этого года сократились на 14,7% до 60 991 автомобиля. Чистая прибыль после налогообложения за тот же период снизилась на 24,5% до 391 млн евро, операционная маржа сократилась с 8,7% до 7,0%.

В материнской концерне Volkswagen, с которым Porsche связана семейными и административными узами, настроения уже близки к паническим из-за обваливающихся бизнес-показателей и очень ограниченного пространства для манёвров на исторической родинке компании — Германии.

Статьи / Колёсная база Нужно ли менять масло после зимы: что важно знать перед летом
Статьи / Авторынок Семь причин купить Hongqi HS5
Статьи / Авто и технологии Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система контроля качества АВТОВАЗа

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70
