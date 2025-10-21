Porsche Macan EV обзавёлся драйверской версией GTS: заниженная подвеска и яркий декор

Компания Porsche продолжает расширять ассортимент модификаций электрического кроссовера Macan: версия GTS является почти топовой, она менее мощная, чем версия Turbo, но более спортивная в плане ездовых настроек и выглядит круче.

Электрический кроссовер Porsche Macan дебютировал в начале прошлого года, в плане техники между ним и одноимённым бензиновым кроссовером нет ничего общего. Бензиновый Macan уже ушёл из Европы, но пока продаётся на других рынках. С января по сентябрь этого года общий объём продаж двух поколений Маканов в мире составил 64 783 шт. (+18% по сравнению с АППГ), из них 36 250 — это электрические кроссоверы, остальные — бензиновые.

Электрический кроссовер до сегодняшнего дня предлагался в четырёх версиях — Macan, Macan 4, Macan 4S и Macan Turbo. Свежепредставленный Macan GTS займёт в иерархии место между Macan 4S и Macan Turbo. Силовая установка у Macan GTS — двухмоторная, причём задний электромотор здесь такой же, как у Macan Turbo. Максимальная совокупная отдача двух электромоторов у Macan GTS в режиме Launch Control составляет 420 кВт (571 л.с.) и 955 Нм, тогда как у Macan 4S — 380 кВт (516 л.с.) и 820 Нм, у Macan Turbo — 470 кВт (639 л.с.) и 1130 Нм.

До 100 км/ч Macan GTS разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость — 250 км/ч. У Macan 4S соответствующие характеристики составляют 4,1 с и 240 км/ч, у Macan Turbo — 3,3 с и 260 км/ч. Ёмкость батареи у всех версий одинаковая — 100 кВт·ч (из них потребителю доступны 95 кВт·ч), Macan GTS может проехать на одной зарядке 585 км по циклу WLTP, Macan 4S — 609 км, Macan Turbo — 590 км. Для силовой установки Macan GTS написан уникальный саундтрек (искусственные звуки работы электромоторов), причём он доступен в двух видах — Sport и Sport Plus (второй более интенсивный).

Macan GTS оснащён специальным образом настроенной адаптивной превмоподвеской с уменьшенной на 10 мм стандартной высотой, характеристики стабилизаторов поперечной устойчивости пересмотрены в сторону более точной управляемости, а в виде опции предлагается полноуправляемое шасси. Стандартные колёса — 21-дюймовые, за доплату доступны 22-дюймовые. Пакет Sport Chrono входит в стандартное оснащение и дополнен наиболее производительным режимом Track, который не щадит батарею. Задний дифференциал оснащён электронно управляемой блокировкой.

На Macan GTS дебютирует пакет Sport Design, который будет доступен и для других версий: в этот пакет входит более рельефный передний спойлер, новая нижняя часть заднего бампера с псевдодиффузором, накладки на колёсные арки, накладка на задний спойлер и более широкие пороги, все новые элементы выполнены в чёрном цвете. В салоне Macan GTS покупатель обнаружит карбоновый декор и окрашенную в цвет кузова прострочку обивки, ремни и надписи GTS также окрашены в цвет кузова.

Новый Porsche Macan GTS уже доступен для заказа, в Германии он стоит от ﻿104 200 евро﻿, тогда как Macan 4S можно купить за 90 700 евро, а Macan Turbo обойдётся минимум в 115 500 евро.