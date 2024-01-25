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  • Электрический Porsche Macan: две версии, два багажника и двухэтажная «оптика»

Электрический Porsche Macan: две версии, два багажника и двухэтажная «оптика»

25.01.2024 137 0 0

В Сингапуре состоялась мировая премьера среднеразмерного кроссовера Porsche Macan второго поколения, построенного на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой. На мировой рынок новый Macan выйдет ближайшим летом, но заказы уже принимаются, цены известны.

Новый Macan стал первой серийной моделью на платформе PPE и вторым после Taycan электромобилем в актуальной продуктовой линейке Porsche. Некоторые детали платформы PPE были раскрыты ещё в декабре, а сегодня состоялась полноценная премьера, объявлены точные технические характеристики.

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Напомним, что бензиновый Macan первого поколения остаётся в производстве и в ближайшие годы на большинстве рынков будет продаваться параллельно с новым электрическим собратом, но с европейского рынка бензиновый Macan уйдёт уже этой весной из-за ужесточившихся правил кибербезопасности ЕС, которым он не соответствует. То есть в Европе скоро останется только новый электрический Macan.

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Никакой особой приставки типа EV или Electric у нового Макана нет, то есть отличить бензиновый кроссовер от электрического по шильдикам будет проблематично. Зато очевидно, что электрический Macan выглядит более пухлым по сравнению с предшественником, габариты подросли по всем направлениям, а колёсная база увеличилась сразу на 86 мм до 2893 мм. Габаритная длина электрического кроссовера — 4784 мм, ширина — 1938 мм, высота — 1622 мм. Штатные колёса — 22-дюймовые.

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Передок нового Макана имеет двухэтажную «оптику»: на верхнем этаже разместились дневные ходовые огни, на нижнем — основные светодиодные фары с опциональной матричной начинкой. Кузов тщательно проработан с точки зрения аэродинамики, в передке и днище есть подвижные заслонки, открывающиеся, когда это необходимо, для более эффективного охлаждения силовой установки. В багажную дверь вживлён выдвижной спойлер. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления cнового кроссовера составляет 0,25.

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Салоны у новых Porsche, к сожалению, совершенно типовые, с общими экранами и блоками микроклимата. Изогнутый 12,6-дюймовый приборный экран не имеет козырька. Центральный мультимедийный экран — 10,9-дюймовый, второй такой же экран можно установить для переднего пассажира, а для водителя доступен проекционный экран дополненной реальности с виртуальной диагональю 87 дюйма. Багажника у электрического Макана два — основной объёмом 540 л (со сложенными спинками сидений второго ряда — 1348 л) и передний объёмом 84 л, в нём удобно хранить зарядный кабель.

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Пока у нового Макана есть всего две версии, обе духмоторные полноприводные и обе оснащены батареей ёмкостью 100 кВт·ч (из них потребителю доступны 95 кВт·ч). Максимальная мощность зарядки — 270 кВт, пополнить заряд от 10% до 80% на ней можно за 21 минуту. Каждый электромотор упакован в общий корпус с понижающим редуктором и блоком силовой электроники.

Базовый Macan 4 оснащён пружинной подвеской с двухклапанными амортизаторами, максимальная отдача его силовой установки — 408 л.с. и 650 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, максимальная скорость — 220 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 613 км по циклу WLTP.

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Macan Turbo по умолчанию имеет адаптивную пневмоподвеску, а за доплату предлагается полноуправляемое шасси и с поворотной задней осью. Максимальная отдача силовой установки версии Turbo составляет 639 л.с. и 1130 Нм, разгон до «сотни» занимает 3,3 с, максимальная скорость — 260 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 591 км по циклу WLTP.

Снаряженная масса версии Macan 4 — 2330 кг, версии Macan Turbo — 2405 кг. Обе версии могут буксировать прицеп массой до 2 т.

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В Германии электрический Porsche Macan 4 стоит от 84 100 евро, Macan Turbo — от 114 600 евро. Для сравнения скажем, что базовый бензиновый Macan (2,0 л., 265 л.с.) пока ещё доступен в Германии по цене от 69 895 евро, топовый Macan GTS (2,9 л V6, 440 л.с.) стоит от 96 075 евро.

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