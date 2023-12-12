Porsche Macan EV накануне премьеры: фото салона и технические подробности

Изначально аббревиатура PPE упоминалась в привязке к электроседану Porsche Taycan, что дебютировал в 2019 году, но затем платформе Тайкана был присвоен индекс J1, поскольку эта платформа оказалась переходной и непригодной для других моделей. Кроме Porsche Taycan на платформе J1 построен только его клон от Audi — седан e-tron GT.

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Настоящая платформа PPE, первенцами которой станут Porsche Macan EV и Audi Q6 e-tron, будет более гибкой, более совершенной и более массовой, при этом, глядя на первые технические рендеры, ясно, что принципиальной разницы в компоновке между платформами J1 и PPE нет, но PPE использует более компактные интегрированные силовые модули (в одном корпусе объединены электромотор, редуктор и блок силовой электроники), более современную батарею и главное — новейшую интегрированную операционную систему, разработка которой стала головной болью IT-подразделения Cariad концерна Volkswagen.



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Кризис в Cariad привёл к отсрочке дебюта многих новых моделей немецкого концерна: в частности Porsche Macan EV и Audi Q6 e-tron должны были выйти на рынок в этом году, но из-за неготовности ПО премьеры до сих пор не состоялись и пока неизвестно, когда состоятся — ясно лишь, что довольно скоро — ожидается, что ближайшей весной обе модели уже будут в продаже. Кстати, имена Porsche Macan EV и Audi Q6 e-tron — предварительные и условные. Как эти модели буду называться на самом деле, мы узнаем только на официальных премьерах. Audi, по слухам, собирается отказаться от приставки e-tron в названиях первого уровня, то есть в привязке к моделям, но может оставить её для обозначения модификаций.



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Избранные западные журналисты уже поездили на прототипах Macan EV на полигоне Porsche в Лейпциге: судя по фотографиям, немецкая компания очень хотела показать, что Macan EV одинаково хорош как на гоночной трассе, так и на лёгком бездорожье — ему под силу даже форсировка небольших бродов. Кроссоверы на тест-драйве имели минимальный наружный камуфляж, так что о внешности можно получить уже достаточно полное представление: электрический Macan получился чуть более грузным, чем его «углеводородный» тёзка, но в целом — тот же купеобразный формат, те же пропорции.



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Интерьер и вовсе уже официально рассекречен, потому что, как выяснилось, прятать тут нечего. Увы, компания Porsche, пришла к типовым салонам: изнутри Macan EV мало чем отличается от дебютировавшего в прошлом месяце лифтбека Panamera третьего поколения — те же экраны, тот же блок микроклимата, тот же руль, тот же селектор режимов трансмиссии справа от руля. Отличия, по сути, сводятся к форме центральных воздуховодов и центрального тоннеля. Но, как мы уже сказали выше, у Макана — более свежая операционная система, а над 12,6-дюймовым электронным щитком приборов установлен экран дополненной реальности на лобовом стекле: навигационные подсказки накладываются на нужную полосу настоящей дороги, что сильно снижает вероятность ошибочного манёвра со стороны водителя.



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Шасси у Macan EV полноуправляемое, в базе будет адаптивная пружинная подвеска, на продвинутых версиях — пневматическая. Максимальная отдача двухмоторной силовой установки — около 450 кВт (612 л.с.) и 1000 Нм, при этом передний электромотор большую часть времени бездействует, чтобы не расходовать энергию, он подключается лишь при интенсивных разгонах и при пробуксовке задних колёсах, он же в основном отвечает за рекуперацию при торможении и движении накатом. Ёмкость батареи — около 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке пока не раскрыт.



Macan EV — очень важная модель для Porsche, он должен стать бестселлером электрической линейки. До конца десятилетия все модели Porsche станут электрическими, кроме культового семейства 911, которому пока уготована только гибридизация, то есть бензиновые двигатели сохранятся и, возможно, будут переведены на питание синтетическим топливом.

