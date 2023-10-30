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Кризис с ПО в концерне VW продолжается: Audi Q6 e-tron задерживается до 2024 года

30.10.2023 98 0 0

Германский автоконцерн никак не может справиться с кризисом в IT-подразделении Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему следующего поколения для всех марок концерна. Этот кризис привёл к очередному переносу сроков выхода новых моделей на рынок.

Мы уже не раз рассказывали о последствиях кризиса в подразделении Cariad, созданном в 2021 году для ускорения и удешевления разработки программного обеспечения внутри концерна Volkswagen. На деле получилось не быстро и дёшево, а долго и дорого, уровень проектного управления в Cariad оказался критически низким и привёл к срыву графика запуска новых моделей почти всех дочерних брендов концерна.

Кризис в Cariad стал главной причиной отставки главы концерна VW Герберта Дисса в прошлом году и вынудил руководство VW продлить жизненный цикл модульной платформы MEB. В 2021 году предполагалось, что на смену MEB уже в 2024 году придёт новая платформа SSP (Scalable Systems Platform), а теперь, как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на инсайдеров, разработка SSP и связанного с ней ПО, полностью пересматривается и неизвестно, когда она в итоге будет запущена — в лучшем случае в конце текущего десятилетия.

Слайд из презентации VW начала 2021 года, он уже не актуален, но полезен для анализа текущего положения дел

Cariad разрабатывает сразу два новых поколения интегрированной операционной системы — E³ 1.2 и E³ 2.0. Система E³ 1.2 предназначена в основном для новых премиальных электромобилей на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, её первым носителем станет среднеразмерный электрический кроссовер Audi Q6 e-tron — планировалось, что он выйдет на рынок в конце этого года, но пока даже не состоялась его полноценная премьера, в сентябре на Мюнхенском автосалоне был полностью рассекречен лишь его интерьер. Из-за проблем с разработкой системы E³ 1.2 запуск Audi Q6 e-tron теперь состоится в лучшем случае весной 2024 года.

Audi Q6 e-tron

В свою очередь платформа SSP в связке с системой E³ 2.0 превратилась в долгострой с неясными перспективами: в рамках реструктуризации Cariad концерн Volkswagen намерен сократить около 2000 сотрудников, что явно не ускорит разработку. Как это скажется на графике выхода новинок других брендов, пока можно только гадать. Материнская марка Volkswagen представила свой план запуска новых моделей в начале октября, он рассчитан до 2028 года включительно, и его, вероятно, опять придётся корректировать.

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