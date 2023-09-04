Audi Q6 e-tron: всё ещё в статусе прототипа, но с полностью рассекреченным салоном

Среднеразмерный электрический кроссовер Audi Q6 e-tron оказался не готов к премьере на открывшемся сегодня Мюнхенском автосалоне: живьём его здесь всё же показали, но со слегка закамуфлированной внешностью, технические характеристики не объявлены, зато салон уже можно рассмотреть во всех подробностях.

Q6 e-tron станет первым кроссовером Audi, построенным на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric). Электромобили Audi будут делить эту платформу с электромобилями Porsche, ближайшим родственником Audi Q6 e-tron окажется ещё не представленный электрический Porsche Macan. Разработка PPE-новинок затянулась из-за кризиса в цифровом подразделении Cariad головного концерна VW, которое разрабатывает интегрированную операционную систему нового поколения для всех марок концерна. Премьера Audi Q6 e-tron изначально ожидалась ещё в прошлом году, но пока так и не состоялась — в Мюнхен долгожданная новинка «четырёх колец» приехала в статусе прототипа.

Audi Q6 e-tron подаётся как электрическая альтернатива «углеводородному» кроссоверу Q5. Почему тогда «зелёную» новинку не назвали Q5 e-tron? Да потому что этот индекс уже занят китайским среднеразмерным кроссовером на платформе MEB. Глобальный Q6 e-tron по части технологий будет на голову выше китайского Q5 e-tron — уже хотя бы потому, что у него 800-вольтовая электрическая архитектура, способная обеспечить действительно быструю зарядку батареи.



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Между тем внешность и салон Audi Q6 e-tron на фоне иных китайских новинок могут показаться устаревшими. Снаружи электромобильная сущность кроссовера никак не обозначена, а в интерьере вместо модного ныне минимализма видим нагромождение геометрических фигур и чёрных глянцевых поверхностей. Новая передняя панель предлагает водителю изогнутое двухэкранное табло: приборный экран — 11,9-дюймовый, мультимедийный — 14,5-дюймовый. Для переднего пассажира предусмотрен собственный 10,9-дюймовый мультимедийный экран, причём расположен он так, что не виден водителю, то есть пассажир сможет спокойно смотреть в дороге кино.



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Для водителя, кроме того, предусмотрен проекционный экран дополненной реальности с очень наглядными навигационными подсказками. Центральные воздуховоды расположены под широким текстильным «подоконником» передней панели и дуют в пупок. На центральном тоннеле разместились кнопочный пульт управления силовой установкой, селектор выбора ездовых режимов и рукоятка регулировка громкости. На водительской двери находится обширный пульт управления зеркалами, светом и креслами. Кнопки на руле — сенсорные. Отдельного блока микроклимата нет, вся «погода» регулируется через мультимедийный экран. В общем, предрекаем массу претензий к эргономике, несмотря на то, что многие функции можно будет активировать голосом через самообучаемого цифрового помощника.



В салоне обещано много места для мелочей. Объём основного багажника — 526 л, со сложенными задними сиденьями — 1529 л, а спереди есть дополнительный багажник объёмом 64 л, в нём удобно хранить зарядный кабель. В виде опции будет предложена высококлассная аудиосистема Bang & Olufsen с 22 громкоговорителями, четыре из которых встроены в подголовники передних кресел. В обивке используются экологически чистые материалы, изготовленные из вторсырья и промышленных отходов.



Полноценная премьера Audi Q6 e-tron со всеми техническими подробностями ожидается в ближайшие месяцы, в следующем году электрический кроссовер должен выйти на рынок. Купеобразная версия с приставкой Sportback тоже значится в планах.

