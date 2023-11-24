Лифтбек ×
  • Новый Porsche Panamera: теперь без универсала, зато с активной подвеской

Новый Porsche Panamera: теперь без универсала, зато с активной подвеской

24.11.2023 69 0 0

Компания Porsche представила лифтбек Panamera третьего поколения, на данный момент рассекречены лишь три версии — базовая заднеприводная Panamera, полноприводная Panamera 4 и полноприводная plug-in гибридная Panamera Turbo E-Hybrid. Цены уже объявлены, но живые машины появятся на рынке лишь в марте следующего года.

Ключевые технические особенности новой Панамеры были известны ещё до премьеры, интерьер новинки компания рассекретила две недели назад, а сегодня раскрыт дизайн интерьера и объявлена мощность силовых установок. Главным сюрпризом премьеры стало известие о том, что версии с кузовом универсал (Sport Turismo) в гамме больше не будет — мол, её выбирали менее 10% клиентов, а ресурсы надо экономить.

1 / 2
2 / 2

Третье поколение Панамеры — это, по сути, эволюция машины второго поколения, принципиальных изменений в дизайне нет, но кузов стал чуть менее округлым, задние окошки бокового остекления теперь угловатые, что, как утверждается, придаёт профилю более солидный вид. Новые топовые матричные фары HD Matrix имеют по 32 000 световых пикселей в каждой и светят на 600 м. Габариты автомобиля почти не изменились: длина стандартного лифтбека — 5052 мм, растянутой версии Executive — 5202 мм, ширина обеих версий — 1937 мм, высота — 1423 мм у стандартной версии и 1428 мм у версии Executive.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Компоновка салона в целом такая же, как у модели прошлого поколения, но щиток приборов (12,6 дюйма) стал полностью цифровым и лишился солнцезащитного козырька. Мультимедийный экран — 10,9-дюйомвый, второй экран такого размера можно установить перед передним пассажиром, чтобы он развлекался в дороге, причём с места водителя картинка на пассажирском экране не видна — это сделано в целях безопасности, чтобы водитель не отвлекался. Селектор режимов АКП редуцирован до размеров компьютерной USB-флешки и переехал с центральной консоли на переднюю панель справа от руля. Ручки в дверных картах стали тоньше и изящнее, количество физических кнопок на центральной консоли уменьшилось, блок микроклимата по дизайну теперь напоминает винтажный ламповый радиоприёмник.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Платформа MSB, на которой построена Panamera, комплексно переработана, главное новшество — активная электрогидравлическая подвеска Porsche Active Ride, она будет доступна в виде опции для гибридных версий, так как для её работы нужно напряжение в 400 В. На разработку этой подвески компания Porsche грохнула шесть лет и обещает бесподобное сочетание комфорта и точности управления. В стандартном оснащении Panamera теперь имеет адаптивную пнепмоподвеску PASM (Porsche Active Suspension Management), за доплату можно получить полноуправляемое шасси.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В гамме новой Панамеры будут четыре plug-in гибридные версии, но пока что рассекречена только Turbo E-Hybrid, в основе которой лежит модернизированный 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 мощностью 519 л.с. К ДВС пристыкована новая 8-ступенчатая АКП с полностью интегрированным в неё электромотором — такая интеграция позволила уменьшить массу на 5 кг и снизить потери на терморегуляцию. Отдача электромотора со сменой поколений увеличена с 136 л.с. и 400 Нм до 190 л.с. и 450 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки Turbo E-Hybrid — 680 л.с. и 930 Нм. Первую «сотню» Panamera Turbo E-Hybrid набирает за 3,2 с, максимальная скорость — 315 км/ч.

Ёмкость тяговой батареи у всех гибридных версий при смене поколений увеличена с 17,9 до 25,9 кВт·ч, максимальный запас хода на электротяге вырос с 54 до 91 км по циклу WLTP. Мощность бортового зарядного устройства увеличена с 7,4 до 11 кВт, полная зарядка батареи на такой мощности займёт 2 часа 39 минут.

1 / 2
2 / 2

Заднеприводная Panamera и полноприводная Panamera 4 получили обновлённый 2,9-литровый бензиновый битурбомотор V6, его отдача выросла с 330 л.с. и 450 Нм до 353 л.с. и 500 Нм. Время разгона до 100 км/ч у заднеприводного лифтбека сократилось с 5,4 до 5,1 с, у полноприводного — с 5,1 с до 4,8 с.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Напомним, что все версии Turbo автомобилей Porsche теперь имеют особые серые эмблемы цвета Turbonite, отлично гармонирующие с индивидуальными вариантами окраски и особым декором из заводской программы кастомизации Porsche Sonderwunsch.

Со сменой поколений Panamera заметно подорожала, минимальный ценник перевалил за «сотку»: если раньше базовый заднеприводный лифтбек стоил в Германии 98 022 евро, то теперь — 107 800 евро, новая Panamera 4 стоит от 111 900 евро, Panamera Turbo E-Hybrid — от 192 500 евро.

Производиться Panamera будет по-прежнему на лейпцигском заводе Porsche, первые серийные экземпляры будут отгружены европейским клиентам в марте следующего года.

Следующая, «четвёртая» Panamera будет уже полностью электрической, она увидит свет ближе к концу текущего десятилетия, так что третье поколение — последнее «углеводородное».

новинки гибридные авто лифтбек Porsche Porsche Panamera

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты Колёса крутятся: насколько ты разбираешься в автомобильных дисках? Генри Форду приписывают утверждение, что 80% красоты автомобиля — это его колёса. Этот тезис легко подтвердить, установив на машину идеально подобранные или, напротив, совершенно не подходящ... 407 0 0 24.11.2023
Статьи / Практика Тянуть не надо дёргать: как выбрать буксировочный трос Возить с собой трос в багажнике – это хорошая привычка. Особенно зимой, когда он может выручить и того, кто его с собой возит, и того, кто его не возит, но неожиданно застрял где-то на обочи... 559 0 2 22.11.2023
Статьи / Авто и технологии Оригинал – не всегда идеал: что показал анализ «брендовых» моторных масел в лаборатории Мы привыкли доверять тому, что нам советуют авторитеты. Особенно если речь идёт о заводах-изготовителях наших автомобилей или же крупных мировых брендах. Но актуален ли их авторитет сегодня,... 29558 19 2 20.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26097 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21387 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20278 10 0 08.08.2023
Change privacy settings