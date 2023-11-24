Новый Porsche Panamera: теперь без универсала, зато с активной подвеской

Компания Porsche представила лифтбек Panamera третьего поколения, на данный момент рассекречены лишь три версии — базовая заднеприводная Panamera, полноприводная Panamera 4 и полноприводная plug-in гибридная Panamera Turbo E-Hybrid. Цены уже объявлены, но живые машины появятся на рынке лишь в марте следующего года.

Ключевые технические особенности новой Панамеры были известны ещё до премьеры, интерьер новинки компания рассекретила две недели назад, а сегодня раскрыт дизайн интерьера и объявлена мощность силовых установок. Главным сюрпризом премьеры стало известие о том, что версии с кузовом универсал (Sport Turismo) в гамме больше не будет — мол, её выбирали менее 10% клиентов, а ресурсы надо экономить.

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Третье поколение Панамеры — это, по сути, эволюция машины второго поколения, принципиальных изменений в дизайне нет, но кузов стал чуть менее округлым, задние окошки бокового остекления теперь угловатые, что, как утверждается, придаёт профилю более солидный вид. Новые топовые матричные фары HD Matrix имеют по 32 000 световых пикселей в каждой и светят на 600 м. Габариты автомобиля почти не изменились: длина стандартного лифтбека — 5052 мм, растянутой версии Executive — 5202 мм, ширина обеих версий — 1937 мм, высота — 1423 мм у стандартной версии и 1428 мм у версии Executive.



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Компоновка салона в целом такая же, как у модели прошлого поколения, но щиток приборов (12,6 дюйма) стал полностью цифровым и лишился солнцезащитного козырька. Мультимедийный экран — 10,9-дюйомвый, второй экран такого размера можно установить перед передним пассажиром, чтобы он развлекался в дороге, причём с места водителя картинка на пассажирском экране не видна — это сделано в целях безопасности, чтобы водитель не отвлекался. Селектор режимов АКП редуцирован до размеров компьютерной USB-флешки и переехал с центральной консоли на переднюю панель справа от руля. Ручки в дверных картах стали тоньше и изящнее, количество физических кнопок на центральной консоли уменьшилось, блок микроклимата по дизайну теперь напоминает винтажный ламповый радиоприёмник.



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Платформа MSB, на которой построена Panamera, комплексно переработана, главное новшество — активная электрогидравлическая подвеска Porsche Active Ride, она будет доступна в виде опции для гибридных версий, так как для её работы нужно напряжение в 400 В. На разработку этой подвески компания Porsche грохнула шесть лет и обещает бесподобное сочетание комфорта и точности управления. В стандартном оснащении Panamera теперь имеет адаптивную пнепмоподвеску PASM (Porsche Active Suspension Management), за доплату можно получить полноуправляемое шасси.



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В гамме новой Панамеры будут четыре plug-in гибридные версии, но пока что рассекречена только Turbo E-Hybrid, в основе которой лежит модернизированный 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 мощностью 519 л.с. К ДВС пристыкована новая 8-ступенчатая АКП с полностью интегрированным в неё электромотором — такая интеграция позволила уменьшить массу на 5 кг и снизить потери на терморегуляцию. Отдача электромотора со сменой поколений увеличена с 136 л.с. и 400 Нм до 190 л.с. и 450 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки Turbo E-Hybrid — 680 л.с. и 930 Нм. Первую «сотню» Panamera Turbo E-Hybrid набирает за 3,2 с, максимальная скорость — 315 км/ч.



Ёмкость тяговой батареи у всех гибридных версий при смене поколений увеличена с 17,9 до 25,9 кВт·ч, максимальный запас хода на электротяге вырос с 54 до 91 км по циклу WLTP. Мощность бортового зарядного устройства увеличена с 7,4 до 11 кВт, полная зарядка батареи на такой мощности займёт 2 часа 39 минут.

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Заднеприводная Panamera и полноприводная Panamera 4 получили обновлённый 2,9-литровый бензиновый битурбомотор V6, его отдача выросла с 330 л.с. и 450 Нм до 353 л.с. и 500 Нм. Время разгона до 100 км/ч у заднеприводного лифтбека сократилось с 5,4 до 5,1 с, у полноприводного — с 5,1 с до 4,8 с.



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Напомним, что все версии Turbo автомобилей Porsche теперь имеют особые серые эмблемы цвета Turbonite, отлично гармонирующие с индивидуальными вариантами окраски и особым декором из заводской программы кастомизации Porsche Sonderwunsch.

Со сменой поколений Panamera заметно подорожала, минимальный ценник перевалил за «сотку»: если раньше базовый заднеприводный лифтбек стоил в Германии 98 022 евро, то теперь — 107 800 евро, новая Panamera 4 стоит от 111 900 евро, Panamera Turbo E-Hybrid — от 192 500 евро.



Производиться Panamera будет по-прежнему на лейпцигском заводе Porsche, первые серийные экземпляры будут отгружены европейским клиентам в марте следующего года.



Следующая, «четвёртая» Panamera будет уже полностью электрической, она увидит свет ближе к концу текущего десятилетия, так что третье поколение — последнее «углеводородное».

