Версии Turbo моделей Porsche получили логотип в новом цвете и другое оформление салона

Немецкий производитель Porsche представил первый 911 Turbo почти 50 лет назад, в 1974 году. По словам главного дизайнера марки Михаэля Мауэра, со временем это название – Turbo – стало в некотором роде «более или менее самостоятельным брендом». Он пояснил, что в компании было принято решение сделать Turbo-версии моделей Порше ещё более заметными и отличающимися от других исполнений моделей.

На фото: обновлённый в июне (слева) и дореформенный (справа) логотипы

В результате подразделение Porsche Color & Trim разработало «отличительную эстетику Turbo», которая включает в себя иные элементы декора. Стоит напомнить, что ещё в июне текущего года марка обновила фирменный логотип, что было приурочено к 75-летию Porsche. Так, эмблема по-прежнему сохраняет гербы региона Вюртемберг и города Штутгарта, но у золотистых акцентов теперь нет рельефной основы, а красные вставки выполнены в текстуре пчелиных сот. Кроме того, название Штутгарта, размещённое в центре фирменного знака, написано новым шрифтом.



Обновлённый логотип у версий Turbo теперь будет отличаться: для него подразделение Porsche Color & Trim разработало новый цвет, которому дали название Turbonite. Эмблему затемнили: золотисто-красное сочетание у неё заменено на «металлический серый» оттенок, идущий в комплекте с чёрным цветом.

Детали нового оформления Turbo-версий моделей Porsche

Кстати, Turbonite будет использоваться ещё и для оформления надписи, расположенной на корме. Ещё во внешности Turbo-версий (в зависимости от модели) этот цвет будет виден на границе бокового остекления, на аэродинамических лопастях и на спицах колёсных дисков, а также вставки соответствующего оттенка появятся на переднем бампере.



В салоне цвет Turbonite тоже присутствует: его можно увидеть опять же на логотипе, который украшает рулевое колесо, ремнях безопасности, а также на различных элементах декора интерьера. Кроме того, у Turbo-версий с чёрным салоном имеются ещё вставки нового оттенка в отделке кресел, на дверных картах, передней панели, а также в нём оформлены напольные коврики.

Известно, что первой моделью, которая получит обновки, станет Porsche Panamera Turbo. Напомним, дебют Панамеры третьего поколения намечен на 24 ноября, он пройдёт в Дубае. На прошлой неделе марка опубликовала снимки салона будущей модели, оказалась, что часть интерьерных решений новинка позаимствует у полностью «зелёного» родственника Taycan.



Ранее мы сообщали о том, что модели третьей генерации пообещали четыре plug-in гибридных версии (у актуального поколения их три). Кроме того, отмечалось, что новая версия окажется самой мощной в гамме, а это значит, что отдача её силовой установки будет выше 700 л.с. (870 Нм) у нынешней топовой версии Panamera Turbo S E-Hybrid. Ещё известно, что ёмкость батареи вырастет с нынешних 17,9 до 25,9 кВт*ч.