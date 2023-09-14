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  • Porsche Panamera третьего поколения: дата премьеры и ключевые особенности

Porsche Panamera третьего поколения: дата премьеры и ключевые особенности

14.09.2023 101 0 0

Компания Porsche объявила, что представит новую Панамеру 24 ноября этого года в Дубае. Обещаны четыре гибридные версии, более мощный электромотор и более ёмкая батарея.

Нынешняя «вторая» Panamera выпускается с 2016 года, в 2020-м модель пережила рестайлинг. Третье поколение будет, по сути, развитием второго, то есть принципиальных изменений в платформе (MSB) и кузове не ожидается, но масштаб комплексной модернизации такой, что, по мнению Porshce, тянет на новое поколение. Следующая, «четвёртая» Panamera будет уже полностью электрической, она увидит свет ближе к концу текущего десятилетия, так что третье поколение будет последним «углеводородным».

Сейчас «третья» Panamera проходит финальные испытания в разных климатических и географических условиях, дороги общего пользования и специализированные полигоны утюжат закамуфлированные предсерийные машины, а премьера состоится 24 ноября в рамках фестиваля Icons of Porsche в Дубае, куда съезжаются многие фанаты и клиенты немецкой марки.

В новом поколении заявлены четыре plug-in гибридные вместо нынешних трёх, добавленная четвёртая версия станет самой мощной в гамме, отдача её силовой установки существенно превысит 700 л.с. и 870 Нм нынешней топовой Panamera Turbo S E-Hybrid. Все гибридные версии получат новый, более мощный электромотор, полностью интегрированный в картер автоматической коробки передач. Отдача нового электромотора пока не раскрыта, у гибридных версий второго поколения электромотор выдаёт 136 л.с. и 400 Нм. Ёмкость тяговой батареи с нынешних 17,9 кВт·ч увеличена до 25,9 кВт·ч, что обещает существенное увеличение запаса хода на электротяге (сейчас он составляет не более 54 км). Мощность бортового зарядного устройства увеличена с 7,4 до 11 кВт.

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Линейка ДВС тоже будет «фундаментально обновлена», но пока без подробностей. В виде опции впервые будет предложена активная пневмоподвеска, а в стандартное оснащение войдут адаптивные амортизаторы.

О новшествах в салоне пока никакой информации нет, но мы ожидаем не менее радикальные изменения, чем у недавно обновлённого Porsche Cayenne, то есть щиток приборов станет полностью виртуальным, возможности мультимедийной системы расширятся

Выбор кузовов, скорее всего, сохранится: лифтбек со стандартной либо удлинённой колёсной базой и универсал. Цены со сменой поколений наверняка вырастут, сейчас самая простая Panamera с 330-сильны мотором V6 стоит в Германии от 98 022 евро.

Добавим, что сейчас Porsche Panamera и электрический Porsche Taycan пользуются примерно одинаковым спросом: с января по июнь этого года, по данным самой компании, в мире реализовано 17 565 и 17 991 шт. соответственно. В пятом поколении Panamera увеличится в размерах и станет более роскошной, чтобы уйти от прямой конкуренции с Taycan.

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