Porsche обновил Cayenne и Cayenne Coupe: пересмотренная техника и интерьер, как у Taycan

Компания Porsche выпускает актуальное третье поколение Cayenne с 2017 года, ранее стало известно, что производитель работает над «самым масштабным в истории модели» рестайлингом. Обновлённая версия позволит модели с ДВС продержаться на конвейере до 2026 года, затем её сменит преемник с полностью электрической «начинкой». Презентация посвежевшего кроссовера и его «брата» с купеобразным кузовом прошла в рамках стартовавшего сегодня автосалона в Шанхае.

На фото: обновлённый кроссовер Porsche Cayenne

Рестайлинг коснулся внешности Porsche Cayenne и Cayenne Coupe. Форма головной оптики осталась прежней, но её «начинка» теперь другая. В базовое оснащение теперь входят матричные фары, в качестве опции предлагается технология HD Matrix с управляемыми пикселями: такая оптика умеет показывать подсказки для водителя непосредственно на дороге впереди. Ещё у кроссоверов иные передние крылья и капот, а также изменённые фонари с названием бренда между ними. Колёсные диски размером от 20 до 22 дюймов получили новый оригинальный дизайн.



Porsche Cayenne стал первым из бензиновых автомобилей марки, теперь имеющий салон, подобный тому, который изначально получила полностью электрическая модель Taycan. Как Kolesa.ru уже рассказывал ранее, посвежевшие кроссоверы обзавелись виртуальной «приборкой» в виде с изогнутого дисплея диагональю 12,6 дюйма. Дизайн приборного щитка представлен в семи различных вариантах. Ещё Кайены получили рулевое колесо от актуального Porsche 911: с шайбой выбора ездовых режимов – Normal, Offroad, Sport и Sport Plus.



На фото: салон обновлённого кроссовера Porsche Cayenne

Также модель получила новую информационно-развлекательную систему, хотя диагональ тачскрина прежняя (12,3 дюйма). В списке опций есть ещё дополнительный дисплей для переднего пассажира, его диагональ равна 10,9 дюйма. Он позволяет, к примеру, управлять навигационной системой. Как и у Porsche Taycan, у посвежевших Cayenne селектор передач находится на передней панели (справа от руля). Его место на консоли под центральным экраном занял охлаждаемый лоток с беспроводной зарядкой для смартфона. Ещё здесь расположен новый блок управления климатической установкой.



На фото: обновлённый кроссовер Porsche Cayenne Turbo GT

У всех версий обновлённых Cayenne и Cayenne Coupe полный привод с муфтой на передней оси и восьмиступенчатый «автомат», при этом все они получили прибавку к мощности по сравнению с аналогичными дореформенными вариантами. Так, базовый 3,0-литровый турбомотор V6 форсирован до 353 л.с. и 500 Нм (на 13 л.с. и 50 Нм больше).



Вариант Cayenne S сменил 440-сильную «битурбошестёрку» объёмом 2,9 литра на 4,0-литровый V8, его отдача равна 474 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. Теперь такой Кайен разгоняется с места до «сотни» за 4,7 секунды (на 0,2 секунды быстрее).



На фото: салон обновлённого кроссовера Porsche Cayenne Turbo GT

У подзаряжаемого гибрида Cayenne E-Hybrid с установкой на основе 3,0-литрового V6 другой электромотор, его мощность равна 177 л.с. (на 41 л.с. больше, чем у дорестайлинговой версии). Совокупная отдача составляет 470 л.с. (на 8 л.с. больше). Ёмкость батареи подросла до 25,9 кВт*ч, а запас хода чисто на электротяге (в городском режиме) – до 90 км.



На фото: Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe

Европейцам теперь будет недоступен Porsche Cayenne Turbo GT (такая версия есть только у купе-кроссовера), однако на других рынках модель появится, причём с форсированной до 659 л.с. «битурбовосьмёркой» объёмом 4,0 литра (на 19 л.с. больше). Первую сотню топовая версия набирает за те же 3,3 секунды, что и раньше.



Производство посвежевших кроссоверов немецкой марки будет налажено на заводе в Словакии. Живые продажи начнутся грядущим летом. Цены обновлённых Porsche Cayenne в Европе пока не объявлены. Известно, что в США стартовый ценник подрос с 72,2 до 79,2 тыс. долларов.

