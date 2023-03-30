Салон обновлённого Porsche Cayenne: три экрана, руль от 911 и крохотный селектор АКП

18 апреля в рамках автосалона в Шанхае компания Porsche представит обновлённый кроссовер Cayenne третьего поколения. Изменения ожидаются значительные, в том числе по части техники, но пока рассекречен только интерьер — здесь новое почти всё.

Нынешнее третье поколение Porsche Cayenne выпускается с 2017 года и четвёртого «углеводородного» поколения у него, судя по всему, не будет: грядущий рестайлинг заявлен как самый масштабный в истории модели, он позволит «третьему» Cayenne продержаться на конвейере ещё несколько лет в ожидании полностью электрического преемника, который выйдет на рынок во второй половине текущего десятилетия. На данный момент Cayenne является самой востребованной моделью Porsche: в 2022 году во всём мире реализовано 95 604 экземпляра, на 15% больше, чем в 2021-м. Всего в прошлом году Porsche отгрузила клиентам 309 884 автомобиля, то есть на Cayenne приходится чуть менее трети всех продаж.

Дорестайлинговый Porsche Cayenne третьего поколения 1 / 3 Дорестайлинговый Porsche Cayenne третьего поколения 2 / 3 Дорестайлинговый Porsche Cayenne третьего поколения 3 / 3

Премьера обновлённого Porsche Cayenne состоится в Китае — вероятно, потому что Китай сегодня крупнейший рынок для Porsche: в прошлом году немецкая компания продала здесь 95 671 автомобиль (В Северной Америке — 79 166, в Европе — 87 141). Согласно предварительной информации, Cayenne получит сильно переработанное шасси и модернизированные силовые установки, внешних изменений кузова будет тоже немало, ну а салон можно посмотреть уже сейчас.



Салон Porsche Cayenne третьего поколения до рестайлинга (сверху) и после рестайлинга (снизу)

Итак, как видно по фотографиям, Cayenne получил полностью новую переднюю панель с горизонтальной доминантой. Воздуховоды лишились жалюзей, а щиток приборов — козырька. Щиток приборов теперь полностью витруальный, 12,6-дюймовый и панорамный (изогнутый вокруг водителя), доступны несколько вариантов отображения, в том числе классический с пятью круглыми циферблатами — просто теперь они все нарисованные (прежде тахометр был аналоговым). Дополнительный проекционный экран на лобовом стекле сохранён.



Новый центральный мультимедийный экран имеет диагональ 12,3 дюйма, а для переднего пассажира в виде опции предлагается собственный 10,9-дюймовый мультимедийные экран — его можно использовать в штурманских или развлекательных целях: например, можно смотреть фильмы прямо во время езды, водитель при этом отвлекаться не будет, так как пассажирский экран покрыт специальной поляризационной плёнкой, картинку с места водителя не видно.



С консоли под центральным экраном исчез селектор АКП, его место занял охлаждаемый лоток с беспроводной зарядкой для смартфона (мощность зарядки — 15 Вт). Переделан блок управления микроклиматом, он теперь монолитный, ряд физических клавиш, к счастью, сохранился. Новый селектор АКП выполнен в виде куцей флешки, торчащей из передней панели справа от щитка приборов — подобное решение мы уже видели на электромобиле Porsche Taycan. Версий с МКП у текущего поколения Cayenne, напомним, нет и не предвидится.



Рулевое колесо со встроенным селектором ездовых режимов обновлённый Cayenne позаимствовал у актуальной модели 911. В передней части салона теперь сразу четыре зарядных порта USB-C. Переделан дизайн дверных карт, пересмотрена палитра отделочных материалов.



Добавим, что помимо полностью электрического Cayenne во второй половине текущего десятилетия Porsche выведет на мировой рынок новый флагманский электрический SUV, который будет заметно крупнее, чем Cayenne.

