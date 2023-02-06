Porsche готовит большой семиместный кроссовер, который окажется на ступеньку выше Cayenne

Будущий электромобиль немецкого бренда пока что известен под индексом K1. Ожидается, что производство товарной версии начнётся в 2027 году.

Porsche, также и многие другие европейские марки, планирует в дальнейшем перейти на разработку и выпуск полностью «зелёных» моделей. Сейчас у этого бренда есть Taycan, который пользуется в Европе устойчивым спросом: так, за январь-ноябрь 2022-го старосветские дилеры реализовали 14 744 экземпляра, что на 3,8% больше, чем годом ранее. В ближайшие несколько лет модельный ряд Порше пополнится и другими электрокарами.

На фото: актуальный Porsche Taycan 1 / 2 На фото: актуальный Porsche Taycan 2 / 2

Известно, что в 2024 году линейка Porsche будет расширена за счёт электрического компактного кроссовера Macan, годом позже ожидается «батарейная» пара Boxster и Cayman, а на 2026 год намечено появление полностью «зелёной» версии Cayenne. Далее, в 2027-м, компания намерена представить большой семиместный SUV, который пока что известен только под индексом K1 (его официальное название компания рассекретит позже).



Новый люксовый электрический кроссовер окажется на ступеньку выше «зелёного» Porsche Cayenne. Предполагается, что эта модель поборется за покупателей с Mercedes-Benz EQS SUV и BMW iX. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на собственные источники, новинка по дизайну окажется непохожей на нынешние серийные модели марки; отмечается, что в профиль электромобиль будет отчасти напоминать седан, отчасти – кроссовер. Длина SUV, вероятно, превысит пять метров.

На фото: актуальный Porsche Macan 1 / 2 На фото: актуальный Porsche Macan 2 / 2

У Porsche K1, вероятно, будет силуэт с коротким передним свесом и капотом, сильно наклонённое ветровое стекло и покатая крыша, которая плавно переходит в багажную дверь. Также сообщается, что у модели будет пневмоподвеска с различными настройками. По предварительным данным, кроссовер оснастят тяговой батареей ёмкостью свыше 100 кВт*ч. Максимальный запас хода превысит 700 км.



Согласно свежим данным издания, в основу Porsche K1 ляжет модернизированный вариант платформы PPE (Premium Platform Electric), хотя ранее предполагалось, что он будет базироваться на одной из версий новой фольксвагеновской «тележки» – SSP Sport. Ожидается, что при создании новинки компания использует те разработки, которые были применены для концепта Mission R (он был представлен в рамках Мюнхенского автосалона в 2021 году). Информации о силовой установке пока нет, очевидно, что модель будет полноприводной.

На фото: актуальный Porsche Cayenne Coupe 1 / 2 На фото: актуальный Porsche Cayenne Coupe 2 / 2

Разработка полноразмерного флагманского кроссовера, известного под индексом K1, длится уже три года. Новый SUV должен объединить в себе одновременно спортивность и практичность. В компании предполагают, что такое сочетание по достоинству оценят покупатели двух крупнейших рынков – в Северной Америке и Китае. Производство электромобиля будет налажено на заводе в Лейпциге, параллельно с «зелёным» Macan.



Информации о цене будущего семиместного флагмана пока нет. Очевидно, что он окажется дороже по сравнению с актуальным Cayenne с ДВС, чья стоимость на домашнем рынке, в Германии, стартует с отметки в 82 909 евро. За топовый Cayenne Turbo GT на сегодняшний день просят не менее 205 003 евро.