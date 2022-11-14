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  • Porsche готовит Macan EV: полный привод и 612-сильная установка. Премьера – в 2024 году

Porsche готовит Macan EV: полный привод и 612-сильная установка. Премьера – в 2024 году

14.11.2022 229 0 1

Новый электрический кроссовер немецкой марки поборется за покупателей на европейском рынке с Jaguar I-Pace и Maserati Grecale Folgore.

 

Porsche Macan вышел на рынок в 2014 году, а первый рестайлинг модель пережила через четыре года; в 2021-ом паркетник был снова обновлён. Сейчас немецкий производитель входящий в состав концерна VW, продолжает заниматься разработкой полностью электрической версии – Porsche Macan EV. Ранее предполагалось, что новинка появится в следующем году, однако позже стало известно о проблемах с созданием программного обеспечения, так что дебют «зелёного» кроссовера пришлось перенести на 2024 год.

На фото: актуальный кроссовер Porsche Macan

Как мы сообщали ранее, в основу Porsche Macan EV ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric). По словам менеджера бренда по силовым агрегатам линейки Macan Антуана Янссена, на которого ссылается британский Autocar, новый «розеточный» кроссовер должен стать «самым спортивным автомобилем в своем классе». Представитель компании подтвердил, что у новинки будет силовая установка, аналогичная той, что используется в Taycan – двухмоторная система, при которой на каждой оси находится по одному электродвигателю.

Собеседник издания отметил, что Macan EV получит модернизированные электрические моторы, что позволит повысить эффективность всей системы. В результате совокупная мощность системы у нового кроссовера составит 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Пока что не известно, будет ли доступна «электричке» функция overboost, которая временно значительно повышает отдачу и сейчас предлагается для версии Taycan Turbo S.

По словам главы отдела разработки шасси Доминика Хартманна, электродвигатель на задней оси «будет установлен как можно дальше сзади». Он пояснил, что это обеспечит распределение веса в соотношении 48:52, что должно обеспечить максимальное сцепление с дорогой. Для сравнения, развесовка по осям у Porsche Taycan составляет 49:51.

На фото: салон актуального Porsche Macan

Кроме того, для улучшения сцепления с дорогой разработчики Porsche Macan EV решили использовать более широкие шины, чем у нынешнего Macan, так, у версии GTS сейчас спереди используются покрышки шириной 265 мм, сзади – 295 мм. Ещё электрокроссовер получит иные амортизаторы и адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM), которая способна уменьшать дорожный просвет на определённых скоростях, чтобы изменить аэродинамический профиль автомобиля и сократить потребление энергии.

У «зелёного» Macan будет лучше маневренность: угол поворота такой версии увеличили на 15% по сравнению с актуальным бензиновым исполнением. Известно, что у топовых версий новинки будет электронный блокирующий дифференциал, установленный на задней оси.

По данным издания, «розеточному» кроссоверу предложат только один вариант тяговой батареи – литий-ионный аккумулятор ёмкостью 100 кВт*ч. Дальнобойность будущей новинки представители компании пока не рассекретили. Напомним, у Porsche Taycan этот показатель составляет 93 кВт*ч, а запас хода этой модели составляет 505 км.

Позже модельный ряд Porsche пополнится и другими «электричками»: так, в 2025 году ожидаются 718 Boxster EV, а также «зелёный» Cayenne, который впоследствии составит конкуренцию Mercedes-Benz EQS SUV. Следом появится некий новый семиместный кроссовер, который пока что известен под индексом K1 (предполагается, что в его основу ляжет новая платформа SSP Sport). Ещё в 2026 году ожидается Panamera EV, которая по габаритам окажется больше, чем Taycan.

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