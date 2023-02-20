Porsche готовит «зелёный» Cayenne: такой SUV может оказаться мощнее, чем нынешняя версия GTS

Ожидается, что в основу полностью электрической версии кроссовера ляжет модульная платформа PPE, которую он разделит с «батарейным» Macan и Audi Q6 E-tron.

В соответствии с актуальными мировыми тенденциями компания Porsche намерена в дальнейшем перейти на разработку и выпуск только электромобилей. Однако в течение некоторого времени немецкая компания будет выпускать как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и «электрички». Первенцем «зелёного» семейства является Porsche Taycan, но в ближайшие годы оно пополнится за счёт нескольких новинок.

На фото: актуальный кроссовер Porsche Cayenne GTS

Так, в 2024-м модельная линейка Порше будет расширена благодаря полностью электрической версии компактного кроссовера Macan, годом позже ожидается «батарейная» пара Boxster и Cayman, на 2026 год намечено появление полностью «зелёного» варианта Cayenne. Как Kolesa.ru рассказывал ранее, в 2027-м дебютирует новинка – большой семиместный SUV, который на данный момент известен под индексом K1.



Как сообщает британский Autocar, обновлённый Porsche Cayenne с ДВС появится в середине текущего десятилетия, предполагается, что такая модель получит ряд внешних изменений, подкорректированный салон, а также пересмотренную моторную линейку. По плану год спустя будет представлена версия кроссовера с полностью электрической «начинкой». Есть вероятность, что такой электромобиль получит наименование Cayenne EV, однако официально в компании это пока подтвердили.



Предполагается, что Porsche Cayenne EV может пойти по пути Macan EV, так что «зелёный» Кайен будет заметно отличаться от своего аналога с ДВС, включая и элементы оформления экстерьера. Технически версии так же окажутся друг с другом не связаны. Как сообщает издание, в основу «электрички» ляжет модульная платформа PPE (Premium Platform Electric), которую он разделит с Macan EV и Audi Q6 E-tron (его премьера намечена на конец текущего года).



На фото: салон актуального кроссовера Porsche Cayenne GTS

Сообщается, что компактный Porsche Macan EV получит тяговый аккумулятор ёмкостью 100 кВт*ч. Ожидается, что запас хода на одной зарядке у такого кроссовера превысит 480 км. Скорее всего, у более крупного Cayenne EV более ёмкая батарея (правда, конкретные показатели пока не называются). Это позволит будущей «электричке» Порше побороться за покупателей с Mercedes-Benz EQS SUV.



По предварительным данным, у Porsche Cayenne EV будет полный привод, его оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному на каждой оси). Ранее сообщалось, что у «зелёного» Macan с подобной системой совокупная отдача составит 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм. У полностью электрического Cayenne показатели могут быть выше. В результате такая версия окажется мощнее, по сравнению с нынешними исполнениями Cayenne S (440л.с., 550 Нм) и GTS (460 л.с., 620 Нм).



Как мы уже отмечали, в 2027 году немецкий производитель намерен показать семиместный большой электрический кроссовер, который в иерархии бренда окажется на ступеньку выше Porsche Cayenne. Ожидается, что при создании новинки компания использует разработки, продемонстрированные концептом Mission R, который был представлен в рамках Мюнхенского автосалона в 2021-м.