Porsche готовится к дебюту Panamera третьего поколения: салон многое позаимствует у Taycan

Полноценная презентация новинки пройдёт 24 ноября текущего года в Дубае. Ранее компания уже рассказала о технических особенностях модели.

Компания Porsche выпускает Panamera с 2009 года, второе поколение появилось в 2016-м, а годом позже дебютировал универсал с прибавкой Sport Turismo к названию; в 2020-м автомобиль пережил рестайлинг. Сейчас немецкий производитель готовит модель к следующей смене генерации: «третья» Panamera дебютирует ближе к концу текущего месяца. Сейчас компания решила показать салон новинки.

На фото: салон Porsche Panamera нового поколения

На снимках, которые опубликовала пресс-служба Porsche, видны детали салона Panamera третьего поколения. Судя по изображениям, будущая модель позаимствовала часть интерьерных решений у полностью «зелёного» родственника Taycan. Отметим, у модели нового поколения мало физических кнопок, а управление большинством функций осуществляется с помощью дисплеев информационно-развлекательной системы и сенсорных клавиш, находящихся на центральной консоли.



Новую Porsche Panamera снабдили «бескозырьковым» виртуальным щитком приборов диагональю 12,6 дюйма. У переднего пассажира есть собственный сенсорный экран, кроме того, отдельный тачскрин полагается и пассажирам, расположившимся сзади: с его помощью они могут управлять различными настройками, в том числе мультимедийной системы, навигации и освещения.



Рычаг коробки передач заменили небольшим тумблером, который переместился с центральной консоли на переднюю панель. В свою очередь на центральной консоли сейчас располагаются вентиляционные отверстия с электрорегулировками, а также разработчики смогли увеличить нишу для хранения мелочей.

На фото: прототип новой Porsche Panamera на тестах

Салон Panamera третьей генерации отделан новыми современными материалами (среди вариантов нет кожаной отделки), при этом задние сиденья получили измененную форму: в компании заявили, что это способствует снижению утомляемости пассажиров во время длительных поездок. Некоторые узнаваемые элементы салона остались на прежнем месте, к примеру, в верхней части передней панели по центру можно увидеть традиционные часы Sport Chrono.



Первые официальные подробности о «начинке» новой Porsche Panamera появились середине прошлого месяца. Как Kolesa.ru сообщал ранее, модели третьей генерации пообещали четыре plug-in гибридных версии вместо актуальных трёх, при этом новая версия окажется самой мощной в гамме: отдача её силовой установки окажется значительно выше 700 л.с. и 870 Нм нынешней топовой версии – Panamera Turbo S E-Hybrid.



Известно, что все гибридные модификации снабдят новым, более мощным электромотором, полностью интегрированным в автоматическую коробку передач (его мощность пока держится в секрете). Ёмкость аккумулятора подросла с нынешних 17,9 кВт*ч до 25,9 кВт*ч. Это должно положительно сказаться на запасе хода при движении на электротяге (сейчас – до 54 км). Также в компании рассказали о том, что линейка ДВС будет «фундаментально обновлена», но подробностей пока нет.

