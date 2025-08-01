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  • Преемник бензинового Porsche Macan появится в 2028 году и получит другое имя

Преемник бензинового Porsche Macan появится в 2028 году и получит другое имя

01.08.2025 69 0 0

Гендиректор Porsche Оливер Блюме во время объявления финансовых итогов работы компании в первой половине 2025 года уточнил дату дебюта нового младшего «углеводородного» кроссовера Porsche — он появится не позднее 2028 года и займёт нишу Porsche Macan первого поколения, который тот освободит в 2026 году.

Macan первого поколения покинул европейский рынок ещё в прошлом году из-за несоответствия новым правилам кибербезопасности Евросоюза, но его производство на заводе Porsche в Лейпциге пока продолжается для других рынков. В 2026 году «первый» Macan окончательно уйдёт в историю, после чего в сегменте среднеразмерных SUV у Porsche останется только полностью электрический Macan второго поколения — его выпускают в Лейпциге с мая 2024 года.

Бензиновый Porsche Macan первого поколения

До 2023 года Porsche рассчитывала, что новый электрический Macan полностью заменит старый электрический, но затем началось глобальное замедление спроса на электромобили, которое вынудило Porsche перекраивать планы и возвращать в них «углеводородные» модели, чтобы не потерять долю на рынке.

Минувшей зимой фотошпионы застукали первый тестовый мул нового младшего бензинового кроссовера Porsche — им оказался закамуфлированный Audi Q5 третьего поколения с изменённой формой бамперов. Весной компания Porsche подтвердила, что готовит новый младший SUV с ДВС и что он увидит свет до конца текущего десятилетия, а на этой неделе Оливер Блюме объявил, что эта очень важная для Porsche модель будет готова к 2028 году.

Электрический Porsche Macan
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Электрический Porsche Macan
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Электрический Porsche Macan
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Новый младший бензиновый кроссовер Porsche не будет называться Macan и не будет сильно похож на электрический Macan, чтобы не запутывать покупателей, то есть это будет отдельное семейство. С учётом того, что Porsche собирается разработать новый младший кроссовер достаточно оперативно, можно предположить, что он окажется в той или иной степени роднёй «третьего» Audi Q5 и раздели с ним модульную платформу PPC (Premium Platform Combustion), но отличий будет достаточно много, чтобы клиенты Porsche но обвиняли компанию в бэдж-инжиниринге. Также с учётом экологического законодательства ЕС можно ожидать, что все версии нового бензинового кроссовера будут в той или иной степени гибридизированы. Официальных подробностей о технике нового кроссовера пока нет, имя тоже пока держится в секрете.

Добавим, что завышенные ожидания от электромобилей продолжают оказывать негативное влияние на бизнес Porsche. Ранее мы подробно рассказывали о снижении продаж Porsche в первой половине 2025 года. Свежий финансовый отчёт тоже не показывает ничего хорошего: чистая прибыль компании после налогообложения снизилась на 133,3% до 718 млн евро. Но Оливер Блюме уверен, что предпринятые шаги по коррекции курса развития компании позволят уже в 2026 году улучшить её финансовые показатели.

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