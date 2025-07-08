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Продажи Porsche продолжают падать на фоне сокращения линейки бензиновых моделей

08.07.2025 157 0 0

Компания Porsche опубликовала результаты продаж за первую половину текущего года: дела идут хорошо только в Северной Америке, а на других ключевых рынках, в том числе в родной Германии, Porsche продолжает сдавать позиции.

Продажи Porsche падают с прошлого года, и пока компания ничего не может с этим сделать, так как находится в плену стратегических просчётов, исправить которые быстро невозможно — пока остаётся только фиксировать потери и сокращать сотрудников в надежде, что через несколько лет ситуация стабилизируется.

Главный просчёт — это завышенная оценка потенциала рынка электромобилей, из-за которой компания стала безжалостно «резать» бензиновые модели. Бензиновый кроссовер Macan уже ушёл из Европы, так как Porsche не захотела адаптировать его к новым требования кибербезопасности Евросоюза. Производство среднемоторных бензиновых спорткаров Porsche 718, как сообщает свежий пресс-релиз, завершится в четвёртом квартале 2025 года, при этом электрический преемник пока не готов, то есть в модельном ряду Porsche образуется дыра.

Бензиновые Porsche 718 Cayman и Porsche 718 Boxster

С января по июнь текущего года Porsche реализовала в мире 146 391 автомобиль (-6% по сравнению с АППГ). Наибольшие потери зафиксированы в Китае, где у Porsche нет производства, из-за чего цены на модели Porsche более не являются конкурентоспособными — китайский потребитель всё менее охотно переплачивает за импортный немецкий премиуим и всё чаще отдаёт предпочтение аналогам от местных производителей, например Xiaomi — компании, которая уже без всякого стеснения громит Porsche на родном для неё Нюрбургринге. По итогам первого полугодия продажи Porsche в Китае просели сразу на 28% до 21 302 автомобилей.

Продажи Porsche в Германии за отчётный период сократились на 23% до 15 973 автомобилей, в остальной Европе зафиксировано снижение на 8% до 35 381 автомобиля.

Продажи в Северной Америке (США и Канада) выросли на 10% до 43 577 автомобилей, несмотря на введённые Дональдом Трампом повышенные пошлины на все импортные автомобили — публика в США состоятельная, за Porsche она готова и доплатить.

Электрический Porsche Macan

Самой востребованной моделью Porsche в первом полугодии стал среднеразмерный кроссовер Macan — продано 45 137 шт. (+15%), из них 25 884 шт., то есть почти 60%, — это электрический Macan.

Продажи старшего кроссовера Cayenne составили 41 873 шт. (-23%), что отчасти объясняется ожиданием электрической версии, премьера которой состоится в этом году, при этом бензиновый Cayenne, к счастью, никуда не уходит и в ближайшие годы останется с нами.

Продажи заднемоторного семейства Porsche 911 снизились на 9% до 25 608 шт. Panamera потеряла 13% — продано 14 975 шт. Продажи среднемоторного семейства Porsche 718 сократилсь на 12% до 10 496 шт. Хуже всего дела идут у электрического семейства Taycan — реализовано только 8302 шт. (-6%).

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