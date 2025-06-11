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  • Рубеж пройден: серийный Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд Нюрбургринга

Рубеж пройден: серийный Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд Нюрбургринга

11.06.2025 151 0 0

Спортседан Xiaomi SU7 Ultra стал первым серийным дорожным китайским автомобилем, которому удалось установить официальный рекорд Нюрбургринга. С временем круга 7 мин 04,957 с Xiaomi SU7 Ultra сместил с первого места в классе представительских электромобилей Porsche Taycan Turbo GT.

Прототип Xiaomi SU7 Ultra проехал Северную петлю Нюрбургринга ещё осенью прошлого года, показав время 6 мин 46,874 с, но прототип — не серийная машина, поэтому в официальной таблице рекордов Нюрбургринга его и разместили в классе прототипов, а именно на четвёртом месте после Porsche 919 Hybrid Evo (5 мин 19,546 с), Volkswagen ID.R (6 мин 05,336 с) и Lotus Evija X Hypercar (6 мин 24,047). От серийного Xiaomi SU7 Ultra прототип отличается облегчённым кузовом с развитым аэродинамическим оперением и модифицированным шасси.

Серийный Xiaomi SU7 Ultra вышел на рынок в феврале этого года, с тех пор он установил несколько рекордов на локальных, китайских трассах, а 1 апреля состоялся эпохальный заезд на Нюрбургринге, о котором однако было официально объявлено только сегодня. С временем круга 7 мин 04,957 с серийный Xiaomi SU7 Ultra превзошёл рекорд Porsche Taycan Turbo GT (7 мин 07,551 с) и занял первое место в классе представительских электромобилей.

Заметим также, что время круга Xiaomi SU7 Ultra превосходит и время круга электрического суперкара Rimac Nevera, помещённого в класс суперкаров, — 7 мин 05,298 с. Таким образом Xiaomi SU7 Ultra является на данным момент самым быстрым серийным дорожным электромобилем Нюрбургринга. Пилотировал китайский спортседан опытный бельгийский гонщик Винсент Радермекер.

Porsche Taycan Turbo GT установил свой рекорд с опциональным трековым пакетом Weissach Package, а Xiaomi SU7 Ultra для рекорда понадобился собственный Track Package — он был представлен в начале этого месяца и стоит 100 000 юаней (1,09 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как сам Xiaomi SU7 Ultra стоит от 529 900 юаней (5,78 млн рублей). В Track Package входят регулируемые адаптивные амортизаторы Bilstein EVO R, карбон-керамические тормозные диски Akebono в сочетании с износостойкими колодами Endless, полуслики Pirelli P Zero Trofeo RS, более эффективный аэродинамический обвес из углепластика с «дырявым» капотом и фиксированным антикрылом на корме.

Заднее сиденье при установке Track Package демонтируется (вместо него можно установить полукаркас безопасности), стандартные передние кресла заменяются более плотными гоночными ковшами, а в отделке более широко используется углепластик. Кроме того, именно Track Package позволяет активировать специальный ездовой режим, который позволяет выжать максимум из силовой установки и шасси. Сама по себе силовая установка стандартная: три электромотора выдают совокупно 1548 л.с. и 1770 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 1,98 с, максимальная скорость — 350 км/ч. Ёмкость батареи — 93,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке в сочетании с Track Package — 520 км по циклу CLTC.

Компания Xiaomi подчёркивает, что не собирается останавливаться на достигнутом, продолжит и дальше утюжить Нюрбургринг на своих машинах, «полируя» их ездовые качества и готовясь к новым рекордам. От Porsche мы, конечно, тоже ждём ответа «китайским выскочкам».

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