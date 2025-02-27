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  • 1548-сильный Xiaomi SU7 Ultra выходит на рынок: цена сильно ниже, чем было обещано

1548-сильный Xiaomi SU7 Ultra выходит на рынок: цена сильно ниже, чем было обещано

27.02.2025 132 0 0

Компания Xiaomi начала розничные продажи топ-версии Ultra своего электроседана SU7. Характеристики Xiaomi SU7 Ultra впечатляют, но ещё больше впечатляет цена — бессовестно низкая на фоне конкурентов.

Xiaomi вышла на рынок электромобилей весной прошлого года с разработанным с нуля седаном SU7, его продажи в 2024 году в Китае превысили 135 000 шт. Официально Xiaomi свои машины пока не экспортирует, но сотни, если не тысячи седанов SU7 уехали за границу КНР стараниями серых дилеров, в крупных российских городах Xiaomi SU7 уже не такая уж редкость. Успех Xiaomi SU7 объясняется не только раскрученным на смартфонах именем производителя, но и очень привлекательными ценами — Xiaomi продаёт «электрички» себе в убыток, чтобы застолбить место на рынке.

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Премьера самого мощного в гамме Xiaomi SU7 Ultra состоялась в октябре прошлого года, тогда же стартовал приём предварительных заказов и была названа предварительная цена — 814 900 юаней (9,56 млн рублей в переводе по текущему курсу). Реальная минимальная розничная цена Xiaomi SU7 Ultra, как сегодня выяснилось, составляет 529 900 юаней (6,22 млн рублей), а 814 900 юаней — это Ultra «на полном фарше».

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Для сравнения скажем, что четырёхмоторный 1265-сильный Zeekr 001 FR стоит сейчас в Китае 769 000 юаней (9,03 млн рублей), а за Porsche Taycan Turbo GT с пакетом Weissach, на котором установлен действующий рекорд Северной петли Нюрбургринга в классе серийных представительских электромобилей, в Китае нужно отдать минимум 1 998 000 юаней (23,45 млн рублей). Xiaomi SU7 Ultra тоже утюжил Нордшляйфе, но в виде прототипа, поэтому его время круга нельзя сравнивать с временем круга серийного Porsche Taycan Turbo GT, но Xiaomi рассчитывает, что и серийный SU7 Ultra покажет на легендарной трассе достойное время.

Подробное техническое описание Xiaomi SU7 Ultra мы давали в октябре во время премьеры, так что здесь ограничимся лишь избранной информацией. Пиковая мощность трёхмоторной силовой установки (один мотор на передней оси, два на задней) составляет 1548 л.с. (пиковый крутящий момент — 1770 Нм), но такая мощность доступна всего в течение двадцати секунд. В течение примерного одного быстрого круга по типичному формульному автодрому (не Нордшляйфе, а намного более короткому) силовая установка способна выдавать 1346 л.с., в течение десяти кругов — «всего» 816 л.с.

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До 100 км/ч Xiaomi SU7 Ultra разгоняется за 1,98 с, максимальная скорость — 350 км/ч. Развитое аэродинамическое оперение кузова с активным диффузором в заднем бампере способно генерировать до 285 кг прижимной нагрузки. Сам электромобиль вести 2360 кг в снаряженном состоянии. Ёмкость 897-вольтовой батареи — 93,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 630 км по циклу CLTC. Максимальная мощность зарядки батареи — 480 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно всего за 11 минут.

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В стандартное оснащение Xiaomi SU7 Ultra входят многорежимная адаптивная пневмоподвеска, мощные карбон-керамические тормоза Akebono и шины Pirelli P Zero размерности 265/35 R 21 спереди и 305/30 R 21 сзади. За доплату будет доступен трековый пакет с регулируемыми пружинными стойками Bilstein EVO T1 и полусликами Pirelli P Zero Trofeo RS, но этот пакет Xiaomi ещё должна как следует настроить и обкатать на Нюрбургринге.

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В отделке Xiaomi SU7 Ultra точечно используется настоящее 24-каратное золото, много углепластика снаружи и внутри кузова, много алькантары в салоне. Передние кресла оснащены встроенными массажёрами. Штатная аудиосистема насчитывает 25 динамиков. Полный набор органов искусственного зрения, в том числе лидар над лобовым стеклом, обеспечивают работу различных электронных ассистентов водителя, в теории возможна езда на полном автопилоте. Объём основного багажника версии Ultra составляет 454 л, переднего багажника — 105 л.

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Поставка заказанных Xiaomi SU7 Ultra клиентам начнётся в апреле, при этом за первые десять минут после старта продаж компания получила 6900 заказов на версию Ultra. В этом году Xiaomi рассчитывает продать не менее 300 000 машин, для чего должна вдвое увеличить мощность собственного завода в Пекине. В ближайшие месяцы ожидается премьера кроссовера Xiaomi YU7, с помощью которого выполнить план по продажам будет несложно, тем более что цены на кроссовер тоже ожидаются весьма агрессивные, то есть ниже, чем у конкурентов.

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