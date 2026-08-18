Китайские автопроизводители уже поняли, что для завоевания рынка недостаточно установить в салоне телевизор размером с окно хрущёвки, обтянуть всё рыжей кожей и приклеить на капот эмблему, напоминающую логотип частной авиакомпании. Покупатель нынче пошёл капризный – ему хочется иметь хотя бы приблизительное понимание, почему он должен купить именно этот китайский кроссовер, а не другой такой же – тоже без кнопок, но с массажем и запасом хода до следующего отпуска.

Да, особенно трудно объяснять это на фоне Lixiang, который покупают бизнесмены, чиновники, домохозяйки и люди, которые ещё недавно считали китайские автомобили одноразовыми, но затем увидели у соседа три экрана и потеряли волю. Поэтому марке Wey пришлось создавать собственный ответ – большой шестиместный гибридный кроссовер, который называется просто 07.

И это даже хорошо, потому что китайцы постепенно начали понимать – название автомобиля не обязано выглядеть как пароль от корпоративного Wi-Fi. Перед нами пятиметровый семейный автомобиль, который умеет разгоняться до сотни за 4,9 секунды, проезжать больше тысячи километров и массировать пассажирам спины, пока водитель ищет в меню, как отключить назойливых электронных помощников.

То есть автомобиль для человека, который хочет одновременно быть примерным семьянином, дальнобойщиком, экологом и участником светофорных гонок. И всё это – не вставая с кресла.

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Без вензелей и доводчиков

Выглядит Wey 07 довольно сдержанно. Здесь нет решётки радиатора и хромированных завитушек, будто автомобиль проектировал свадебный декоратор. Передняя часть чистая, линии спокойные, пропорции аккуратные. Правда, назвать кроссовер красавцем язык тоже не поворачивается. Он не страшный, но и не способен заставить человека на него обернуться. Как и многие его одноклассники, это скорее дорогой бытовой прибор – аккуратный и современный.

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Выдвижные подножки тоже имеются. Они помогают пассажирам попасть внутрь, а заодно позволяют собирать с дороги грязь, снег и реагенты с эффективностью пылесоса. Понятно, что этим страдают абсолютно все автомобили с аналогичным механизмом, но на тестовом 07 с пробегом чуть более 35 тысяч километров подножки то и дело заедали. Удивительнее другое: дверных доводчиков нет. Это как сэкономить на дворецком и предлагать гостям премиального отеля самостоятельно открывать и закрывать входную дверь.

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Кабинет с зарядками

Впрочем, внутри Wey 07 кажется убедительнее, чем снаружи. Салон щедро отделан мягкими материалами, кожей наппа и вставками под металл, что в автомобильной индустрии означает: покупатель уже взрослый, зарабатывает прилично и больше не обязан любить углеродное волокно. А рояльного лака в кроссовере нет вовсе! Что уже прекрасно.

Качество отделки отличное – панели мягкие, строчки ровные, кожа приятная, кнопки не выглядят так, будто их заказали на маркетплейсе вместе с чехлом для телефона. Всё собрано аккуратно и не издаёт звуков даже на плохой дороге. Водительское кресло широкое и мягкое, но профиль спинки необычен – сутулым понравится, но остальным поддержка воротниковой зоны может показаться чересчур навязчивой.

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Само собой, есть вентиляция, подогрев, массаж, электрические регулировки и настройка поясничного подпора. Нет разве что экстендера подушки. Неожиданно приятно, что руль в кои-то веки абсолютно круглый. За ним расположена 12,3-дюймовая приборная панель – мягко говоря, не самая информативная, но выручает крупный проекционный дисплей: скорость, навигационные подсказки и данные ассистентов находятся прямо перед глазами, поэтому на бесполезный экран можно не смотреть.

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Центральный дисплей диагональю 14,6 дюйма работает быстро, типичная для автомобилей концерна GWM графика приятна, интерфейс понятен, а русификация не заставляет вспоминать автоматические переводы инструкций к чайникам. Под экраном есть семь физических кнопок управления климатом, системой кругового обзора и «аварийкой», но этого мало. Режимы движения, настройки рекуперации, подогревы и вентиляция по-прежнему спрятаны в меню.

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Это общая болезнь всех современных автомобилей: инженеры тратят миллиарды на сокращение времени разгона до сотни, а затем заставляют водителя три минуты искать подогрев руля. Вероятно, считается, что человек, купивший 517-сильный гибрид, достаточно успешен, чтобы нанять отдельного сотрудника для работы с тачскрином. К слову, в прошлом году Wey 07 получил крупное обновление для мультимедийной системы.

В машине появились встроенные онлайн-сервисы Яндекса – навигатор, музыка и книги, голосовой помощник, функция обновления прошивки через интернет и новые возможности фирменного приложения Wey Connection для удалённого доступа и контроля над автомобилем. Кроме того, кроссовер подружился с домашними умными колонками, поэтому общаться с ним теперь можно не только через смартфон, но и голосом – просто попросив ассистента включить вентиляцию кресла. Вдобавок можно поинтересоваться, скажем, уровнем зарядки батареи или остатком топлива в баке.

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Странноватые нюансы

Но главное место в 07 находится не за рулём – водителю оставили педали, руль и ответственность за три тонны металла, кожи и литий-ионной химии. Настоящую жизнь организовали пассажиру справа – его кресло умеет раскладываться в положение Zero Gravity, имеет выдвижную оттоманку и все остальные чудеса техники. Что важно, ремень безопасности закреплён на спинке, поэтому остаётся на месте при любом угле наклона. Правда, ехать горизонтально я бы не рискнул – не хочется в случае аварии покинуть автомобиль через собственные штаны.

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На втором ряду, как водится, установлены два отдельных кресла. Они тоже имеют электрические регулировки, оттоманки, подогрев, вентиляцию и массаж. Пространства столько, что пассажиры могут перестать поддерживать дипломатические отношения с передними сиденьями. Между креслами остаётся проход на галёрку, так что для попадания на третий ряд не нужно складывать мебель, снимать обувь и демонстрировать гибкость артиста китайского цирка.

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Сзади есть отдельный климат, шторки на дверях, разъёмы для зарядки и столик. Тоже один, как в GAC Aion V, но, в отличие от него, он расположен не справа, что логично, а… слева. Очевидно, предполагается, что правый пассажир либо недостаточно важен, либо должен держать ноутбук на коленях, чтобы не забывал своё место в корпоративной иерархии. Так и хочется спросить: ничего не перепутали?

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Но и третий ряд в Wey 07 не декоративный – даже взрослый человек действительно способен туда забраться и некоторое время сохранять уважение к производителю. Есть дефлекторы, мягкие подлокотники, USB-разъёмы и даже подогрев. Коленям не слишком просторно, но в пределах города прокатиться можно. Разумеется, физику обмануть не удалось. Если все шесть кресел заняты, в багажник поместится лишь несколько пакетов с продуктами. А вот если сложить третий ряд, получается уже кубометр пространства и почти ровный пол.

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Электростанция в багажнике

Wey 07 – гибрид не последовательный, а параллельный, что редкость. Под капотом расположена «турбополторашка» E15BE мощностью 150 сил, но в одиночку она могла бы перемещать этот пятидверный жилой комплекс только по территории дилерского центра, поэтому ей помогают два электродвигателя. Результат – 517 л.с. и 930 Н·м, при этом налог придётся платить за 354 силы, что позволяет владельцу делать вид, что он купил разумный семейный автомобиль.

На небольших скоростях 07 использует в основном электричество, но, в отличие от последовательных гибридов, здесь ДВС может подключаться непосредственно к передним колёсам через трансмиссию DHT, играющую роль двухступенчатой автоматической коробки передач. Иными словами, автомобиль самостоятельно решает, кто сейчас должен работать, кто отдыхать, а кто просто изображать бурную деятельность. Почти как в больших корпорациях, только результат заметнее.

Подвеска обычная – стальные пружины и пассивные амортизаторы. Пневмоподвески нет, что можно считать недостатком в рекламном буклете, зато после окончания гарантии очередной владелец машины, возможно, поблагодарит инженеров за проявленное благоразумие.

Автобус с реактивной тягой

Стартует Wey 07 совершенно не так, как ожидаешь от шестиместного кроссовера размером с районную поликлинику. Нажимаешь на педаль – и три ряда кресел без паузы отправляются вперёд. Нет никаких переключений, завываний и драматического толчка – просто окружающий мир начинает перемещаться назад с подозрительной скоростью. Первая сотня за 4,9 секунды – показатель, который не так уж давно считался территорией спортивных машин.

Тяга обрушивается на колеса не только при старте с места. Особенно впечатляют ускорения с хода: нажал – обогнал, отпустил – снова стал ответственным семьянином. Электромоторы позволяют не ждать, пока коробка найдёт передачу, турбина раскрутится, а бензиновый двигатель вспомнит, зачем его разбудили. Но даже с разряженной батареей 07 не превращается в беспомощный чемодан на колёсах. Да, разница ощущается, но не настолько, чтобы водитель начал писать завещание перед обгоном фуры.

При этом постоянно пользоваться всей мощностью не хочется – атмосфера автомобиля этому противоречит. Ты сидишь в тишине, кресло разминает поясницу, пассажиры второго ряда вытянули ноги, а ты пытаешься первым уйти со светофора? Ну это как устроить драку на занятии по йоге: технически возможно, но окружающие не поймут.

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Управляется Wey лучше, чем можно ожидать от автомобиля с массой небольшого астероида. Руль довольно лёгкий, но не пустой, реакции спокойные и понятные. Машина не бросается в поворот, а входит туда с достоинством обеспеченного человека, который никуда не торопится. Крены присутствуют, но не пугают. Батарея установлена низко, поэтому центр тяжести удалось опустить, а кузов не пытается лечь на наружные двери при каждом перестроении.

На скоростной дуге кроссовер держится уверенно, хотя руль не сообщает водителю подробный отчёт о состоянии дорожного покрытия. Да и не должен. Покупателю такого автомобиля важнее знать, что на втором ряду не расплескали кофе, ведь подстаканников там внезапно нет. Есть только карманы в дверях, куда влезет лишь среднего размера бутылка. В предельных режимах чувствуется переднеприводный характер, на мокром асфальте задний электромотор работает активнее, но система полного привода настроена прежде всего на стабильность.

Никаких эффектных заносов или клубов дыма не будет никогда – даже система стабилизации не отключается. Машина искренне считает, что взрослые солидные люди купили её для перевозки семьи, а не для уничтожения комплекта шин на парковке. Тормоза настроены удачно. Переход от рекуперативного замедления к обычным механизмам почти не ощущается, усилие на педали предсказуемое. Кстати, «режим управления одной педалью», который можно найти в настройках, – реально удобная штука.

Пневмоподвески нет, комфорт есть

Wey 07 едет мягко. Не так, будто дорожные ямы отменили распоряжением мэра, но вполне комфортно. Мелкие неровности подвеска фильтрует уверенно, стыки проходит без лишнего шума, а на волнах автомобиль не превращается в теплоход во время шторма. Конечно, на крупных ямах тяжёлые колёса напоминают о себе, особенно на острых краях. Главное, что пробоев, болезненных ударов и дрожи кузова нет.

Вообще, отсутствие пневмоподвески заметно скорее на фоне конкурентов, чем в реальной поездке. Да, некоторые соперники умеют нежнее проплывать над дефектами покрытия и приподнимать кузов по команде. Но Wey отвечает порой более собранными реакциями и отсутствием ощущения, что автомобиль слегка пьян. На хорошей дороге он особенно приятен – едет спокойно, устойчиво и почти бесшумно благодаря двойным стёклам не только в передних, но и в задних дверях. Хотелось бы только приглушить и шины.

В гибридном режиме, который по факту является преимущественно электрическим, за неделю теста в смешанном цикле 07 тратил всего 4,1 литра бензина и 11,9 кВт·ч на 100 км. Но я прокатился на Wey и по трассе – средний расход за 500 километров пути без остановки составил 7,3 литра бензина и 6,1 кВт·ч. При регулярной подзарядке и городских поездках бензиновый двигатель запускается редко, а домашняя или офисная зарядка превратит Wey в большой электромобиль с бензиновым генератором на случай дальней дороги.

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Но если батарею не заряжать, магия рассеивается. Машине приходится таскать огромную массу и одновременно восполнять энергию при помощи небольшого моторчика. Оптимальная стратегия – гибридный режим работы силовой установки, который позволяет системе самостоятельно смешивать бензин с электричеством. Тогда автомобиль сохраняет динамику, а расход остаётся разумным.

Цена спокойствия

Wey 07 в единственной комплектации стоит 7 199 000 рублей. Сумма уже не выглядит фантастической по меркам современного рынка, где хорошо оснащённый среднеразмерный кроссовер может стоить, как двухкомнатная квартира в небольшом городе. Но всё равно это много. За такие деньги покупатель вправе требовать не просто автомобиль, а убедительную легенду о том, почему он поступил разумно.

Этот кроссовер не заставит владельцев Mercedes-Benz и BMW немедленно сдать ключи, снять фирменные кепки и отправиться к ближайшему дилеру. Для этого ему не хватает истории, статуса и эмблемы, которую узнают раньше, чем успевают прочитать. Но как автомобиль 07 оказался вполне убедителен – он просторный, тихий, быстрый и комфортный. Конечно, назвать его эмоциональным трудно – он не соблазняет формами и не вызывает желания спуститься ночью во двор, чтобы ещё разок на него полюбоваться. Скорее владелец будет спускаться проверить, спрятались ли выдвижные подножки обратно.

Но, возможно, покупателю большого семейного гибрида больше ничего и не требуется. Эмоции обычно заканчиваются там, где начинаются три ряда кресел, детские вещи и дальние поездки. И в этих обстоятельствах Wey 07 хорош – он не пытается каждую минуту напоминать пассажирам, что наступило будущее. Просто везёт шесть человек быстро, тихо и далеко.