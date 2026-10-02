Минивэн Stelato V8 от BAIC и Huawei: богатое оснащение и несколько вариантов начинки

Марка Stelato начала принимать заказы на свой минивэн. Новинка доступна с гибридной или электрической установками, привод задний или полный.

В предсерийном виде вэн Stelato V8 показали в конце августа на автосалоне в Чэнду. А теперь в Китае провели онлайн-презентацию товарной модели, назвали предварительные цены и открыли прием заявок, хотя точный состав каждой из комплектаций еще не озвучен. Напомним, что бренд Stelato – это проект компаний BAIC и Huawei, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Минивэн V8 стал третьей моделью Stelato, он присоединился к семейству S9 (седан и универсал) и большому кроссоверу G9.

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Во всю ширину передней части однообъемника протянулась выполняющая роль дневных ходовых огней плашка, которая вдобавок имеет узор «звездное небо». Блоки основных фар расположены ниже. Монофонарь тоже имеет начинку из множества диодных «точек». В дорогих комплектациях есть продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина Stelato V8 равна 5335 мм, ширина – 2005 мм, высота в зависимости от исполнения – 1805 или 1825 мм. Колесная база – те же 3250 мм, что и у минивэна Luxeed V9 (Luxeed – совместная марка Huawei и Chery). Новинка «стоит» на 19-дюймовых дисках. В Stelato утверждают, что стандартный объем багажника V8 составляет 674 литра (возможно, вместе с «подпольем»), со сложенными спинками кресел третьего ряда этот показатель увеличится до 1552 литров.

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В семиместном салоне установлено гигантское трехэкранное табло – опять же, как у Luxeed V9. Под дисплеями мультимедиа-системы есть открытая полка. Для задних пассажиров предусмотрен свой, потолочный планшет. В торец центрального тоннеля встроен еще один экран для настроек, причем этот пульт съемный. В самом тоннеле спрятана пара отсеков (один из них выдвижной).

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При открытии сдвижных дверей кресла второго ряда способны автоматически развернуться к ним, облегчая посадку/высадку. Особо в Stelato гордятся тем, что подлокотники сидений также автоматически опустятся вниз. Ну и еще минивэн имеет пневмоподвеску, так что автомобиль вдобавок «присядет». Кресла второго ряда также можно развернуть лицом к галерке. Разумеется, сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массажер.

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Минивэн Stelato V8 предложен с гибридной или электрической установками, для обеих модификаций предусмотрен полный привод. У всех версий 800-вольтовая архитектура и механизм подруливания задних колес.

«Простые» комплектации гибрида – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (160 л.с.) и 309-сильный электродвигатель на задней оси. Суммарная мощность двух электромоторов полноприводных гибридных версий Stelato V8 составляет 526 л.с. Во всех исполнениях, за исключением топового полноприводного, гибрид оснащен батареей CATL емкостью 56 кВт*ч. Самый роскошный гибридный вариант получил аккумулятор на 75,4 кВт*ч. Запас хода на электротяге минивэна с младшей батареей сам производитель еще не озвучил. Со старшим аккумулятором гибрид проедет в электрорежиме 430 км по циклу CLTC. У полностью «зеленого» минивэна такие же электродвигатели и батарея CATL на 120 кВт*ч. Запас хода заднеприводного электровэна – 830 км, полноприводного – 775 км.

Минивэн Stelato V8 предварительно оценили в 329 800 – 449 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,1 млн – 5,6 млн рублей по актуальному курсу. После старта «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены, вероятно, окажутся ниже.