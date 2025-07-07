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  • Новый Porsche Cayenne: рекорд от гонщицы-блондинки и грузовой тест от Ричарда Хаммонда

Новый Porsche Cayenne: рекорд от гонщицы-блондинки и грузовой тест от Ричарда Хаммонда

07.07.2025 312 0 0

Компания Porsche прогревает публику перед дебютом кроссовера Cayenne четвёртого поколения и демонстрирует его незаурядные способности с помощью звёзд спорта и шоу-бизнеса.

Премьера нового Porsche Cayenne состоится до конца текущего года — точная дата пока не объявлена, но ждать в любом случае осталось недолго. Новый Cayenne будет полностью электрическим, на платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, но петролхеды могут спасть спокойно, так как нынешний бензиновый Cayenne третьего поколения останется в строю, как минимум, до 2030 года, впереди его ждёт очередная техническая модернизация.

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Сейчас электрический Cayenne проходит в закамуфлированном виде финальные доводочные испытания, но он уже достаточно готов для того, чтобы ставить рекорды. Предсерийный кроссовер, которым управляла 30-летняя чешская гонщица Габриэла Жилкова, только что показал лучшее в классе SUV время на британской трассе Шелсли Уолш в графстве Вустершир — 31,28 с.

Габриэла Жилкова

На трассе Шелсли Уолш проходит один из этапов британского чемпионата по подъёму на холм (British Hillclimb Championship), эта трасса длиной 1000 ярдов (914 м) считается одной из самых крутых и технически сложных, на отдельных участках её ширина не превышает 3,5 м, поэтому Габриэле Жилковой понадобилось изрядное мужество, чтобы в столь стеснённых условиях выжать максимум возможного из громоздкого и тяжёлого кроссовера. Первые 60 футов (18,3 м) электрический Cayenne проехал всего за 1,94 с — прежде такое время было доступно только одноместным гоночным машинам на сликах, тогда как Cayenne был обут в обычные летние дорожные шины.

Один из секретов манёвренности нового Cayenne — активная электрогидравлическая подвеска Porsche Active Ride, аналогичная той, что ставится на Panamera третьего поколения и рестайлинговый Taycan, а бешеную разгонную динамику обеспечивают мощные электромоторы — у топ-версии их максимальная совокупная отдача будет превышать мощность любого бензинового Cayenne.

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Высокая мощность также позволила обеспечить новому Cayenne хорошие буксирные способности, которые самолично продемонстрировал 55-летний британский телеведущий Ричард Хаммонд, звезда телепередач Top Gear и The Grand Tour: он использовал предсерийный электрический кроссовер как буксир для перевозки прицепа со старым фаэтоном Lagonda. Общий вес прицепа составил около трёх тонн, тогда как максимальная масса прицепа для нового кроссовера может достигать 3,5 т. В опубликованном пресс-службой Porsche 10-минутном видеоролике Хаммонд подчеркнул, что электрический Cayenne с невероятной лёгкостью справился с буксировкой, как будто прицепа вообще не было.

Ричард Хаммонд

Понятно, что новому Porsche Cayenne нужен хороший пиар на фоне глобального замедления спроса на электромобили, в ближайшее время закамуфлированный кроссовер продолжит участвовать в различных промо-мероприятиях и появится в том числе на Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 10 по 13 июля.

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