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  • Новый Porsche Cayenne дебютирует уже в этом году, за ним последует новый Porsche 718

Новый Porsche Cayenne дебютирует уже в этом году, за ним последует новый Porsche 718

13.03.2025 73 0 0

Обе новинки будут полностью электрическими, при этом новый Cayenne не заменит, а дополнит актуальный «углеводородный» кроссовер третьего поколения.

Вчера компания Porsche отчиталась от финансовых итогах за 2024 год, после чего в ходе сессии вопросов-ответов гендиректор компании Оливер Блюме (он же по совместительству гендиректор всего концерна Volkswagen) сделал несколько важных заявлений. В частности он сообщил, что премьера Porsche Cayenne четвёртого поколения состоится до конца текущего года, тогда как раньше эту новинку ждали лишь в 2026 году.

Первые фотографии закамуфлированных прототипов нового Cayenne компания Porsche опубликовала прошлым летом, его разработка постепенно близится к завершению, так что премьеру можно провести уже в этом году, тогда как новый Porsche 718 немного задержится, его, вероятно, покажут уже в 2026 году. Новый электрический Porsche 718 полностью заменит одноимённую бензиновую модель, тогда как «четвёртый» электрический Cayenne будет несколько лет существовать параллельно с нынешним «третьим».

Напомним, что в прошлом году компания Porsche была вынуждена скорректировать свою стратегию развития и продлить жизнь ключевых бензиновых моделей, так как стало очевидно, что ставка на «электрички» не сработала, продаются они плохо, что негативно сказалось на финансовой отчётности. По итогам 2024 года операционная прибыль Porsche AG сократилась на 22,6% до 5,64 млрд евро, чистая прибыль после налогообложения сократилась на 30,3% до 3,59 млрд евро. Из-за снижения продаж и прибыли компания Porsche уже начала сокращать сотрудников.

Porsche Cayenne четвёртого поколения

«Четвёртый» Cayenne построен на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой, её же ранее получил кроссовер Porsche Macan второго поколения. Выпускаться «четвёртый» Cayenne будет там же, где и «третий», — на заводе Volkswagen в Братиславе (Словакия). «Третий» Cayenne производится в Братиславе с 2017 года, в 2023 году этот кроссовер пережил масштабный рестайлинг, в строю он продержится, как минимум, до 2030 года, а может и дольше, в связи с чем «третий» Cayenne ждут очередные обновления, как технические, так и косметические. Таким образом, в следующем году у Porsche будут сразу две модели Cayenne на двух разных платформах, но с более-менее общим стилем.

Между тем с преемником бензинового Porsche Macan ситуация пока туманная: новый электрический Macan продаётся гораздо хуже старого бензинового, в связи с чем ходили слухи, что Porsche экстренно разрабатывает новый бензиновый Macan, но сама компания эту информацию не подтверждает, а лишь намекает на то, что в будущем в её модельном ряду, возможно, появится новый младший бензиновый кроссовер. Понимать это можно так, что делать в спешке новый Macan на базе актуального Audi Q5 третьего поколения компания не хочет, так это будет, по сути, халтура, а хочет разработать более обособленную модель, которая, возможно, будет называться не Macan, а как-то иначе.

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